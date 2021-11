Wolfsburg

Kaum ein anderer Automobilhersteller hat so viele innovative Motoren entwickelt wie der Volkswagen-Konzern. Der pensionierte VW-Motorenentwickler Michael Willmann und der Motorjournalist und frühere Leiter der Stiftung AutoMuseum Volkswagen, Eberhard Kittler, haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Geschichte(n) dieser Motoren zu erzählen. 2019 erschien ihr erstes Buch „Vom Käfer zum Golf“ und berichtete vom Quantensprung von den luftgekühlten Boxermotoren hin zu den Vierzylinder-Reihenmotoren. Jetzt haben sie ein neues, spannendes Buch als Herausgeber und Autoren veröffentlicht: „High-Tech-Motoren von Volkswagen. G-Lader, Direkteinspritzer, VR- und W-Motoren“.

Das erste Buch entstand im Rahmen einer Ausstellung

Wie kam es zu dem Buch? Hierbei hilft ein kurzer Rückblick: Unter der Regie von Kittler und Willmann erarbeitete ein Helferteam vor einigen Jahren eine Sonderausstellung im AutoMuseum an der Dieselstraße unter dem Titel „Generationswechsel. Der Quantensprung zu den neuen Wassergekühlten“. Wichtiger Bestandteil der Ausstellung war das so genannte „Motoren-Kabinett“ im AutoMuseum, in dem wichtige Motoren der Konzern-Historie aufbereitet und öffentlich gezeigt werden. Aus und nach dieser Ausstellung entstand damals das erste gemeinsame Buch von Eberhard Kittler und Michael Willmann – herausgebracht hat es der Motor Buch Verlag in Stuttgart.

Alles nachprüfbar: Viele der im Buch beschriebenen Motoren sind im Motorenkabinett des AutoMuseums zu sehen. Michael Willmann hält den legendären G-Lader in den Händen. Quelle: Roland Hermstein

Nach Ausstellung und Buch hatten Kittler und Willmann das Gefühl, dass sie weitermachen müssten: „Unsere Idee ist, das zu erhalten, was in der FE bei VW entstanden ist“, sagt Michael Willmann. „Wir möchten dieses Wissen konservieren.“ Eberhard Kittler ergänzt: „Wichtig war uns auch, Zeitzeugen zu Wort kommen zu lassen.“ Willmann schmunzelt: „Wir haben diejenigen interviewt, die diese Arbeit in der Motorenentwicklung auch wirklich gemacht haben.“ Ihm schwebte ein „Spagat“ vor: Man wolle ein Buch schreiben, dass sowohl für eine breite Öffentlichkeit als auch für Ingenieure interessant sei.

Mitglieder aller Entwicklungsteams kommen ausführlich zu Wort

Diese Mission ist geglückt: G-Lader, Direkteinspritzer, VR- und W-Motoren: Mitglieder aller Entwicklungsteams kommen zu Wort, werden kurz mit Lebenslauf vorgestellt, schreiben manche Kapitel gar selbst – und nehmen den Leser mit auf eine spannende Zeitreise hinein in die Besprechungszimmer ihrer Vorgesetzten, lassen ihn teilhaben an hitzigen Diskussionen, euphorisierenden Fahrversuchen und Weltrekordfahrten, aber auch an demoralisierenden Entscheidungen – etwa wenn das Projekt G-Lader in Polo und Golf oder der W-18-Zylinder bei Bugatti beendet wird.

Infos zum Buch von Kittler und Willmann Erschienen ist das Buch „High-Tech-Motoren von Volkswagen. G-Lader, Direkteinspritzer, VR- und W-Motoren“ von Eberhard Kittler und Michael Willmann im Motor Buch Verlag in Stuttgart, einer der renommiertesten Verlage rund um Auto- und Motorradthemen. Erhältlich ist das Buch ab sofort in der Stiftung AutoMuseum Volkswagen an der Dieselstraße sowie im Buchhandel. Es kostet 29,90 Euro und hat die ISBN 978-3-613-04428-9.

Immer wieder streuen die Autoren schöne Anekdoten ein: Etwa wie Michael Willmann im Turbo-Passat so heftig beschleunigte, dass er einen viele Meter langen schwarzen Streifen im Werk hinterließ. Oder wie Tester einer Autozeitschrift mit einem Passat samt VR5-Motor am Baum landeten.

Zur Galerie Hochleistungsmotoren von Volkswagen: Eberhard Kittler und Michael Willmann erklären, wie sie funktionieren

Auch der frühere VW-Chef Ferdinand Piëch kommt an vielen Stellen des Buches vor. Der berichtet davon, wie er im Urlaub seinem Sohn ein Bugatti-Modellauto kauft – und dabei auf die Idee kommt, die Namensrechte an der Nobelmarke zu erwerben und darin die High-End-Motoren von Volkswagen zu verbauen – unter anderem den legendären W-16-Zylindermotor, mit dem der Rennfahrer Andy Wallace im Bugatti Chiron einen Geschwindigkeits-Weltrekord aufstellte. Illustriert wird die Motorentwicklung von vielen Zeichnungen und Fotos.

Material für ein drittes Buch ist reichlich vorhanden

Nach der Lektüre bleiben allerdings zwei Fragen offen: Wird es zum Buch die entsprechende Sonderausstellung mit High-Tech-Motoren – viele stehen im Motoren-Kabinett – und Rekordfahrzeugen geben? „Das wäre ein Wunsch von mir“, sagt Eberhard Kittler. „Aber die Entscheidung liegt beim AutoMuseum.“ Zweite Frage: Was ist mit den Dieselmotoren aus dem Volkswagen-Konzern? Michael Willmann lächelt: „Genügend Material für ein drittes Buch hätten wir...“

Erhältlich ist das Buch „High-Tech-Motoren von Volkswagen. G-Lader, Direkteinspritzer, VR- und W-Motoren“ von Eberhard Kittler und Michael Willmann in der Stiftung AutoMuseum Volkswagen an der Dieselstraße sowie im Buchhandel. Es kostet 29,90 Euro.

Von Carsten Bischof