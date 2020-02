Software-Probleme: Muss VW den Marktstart des ID.3 verschieben?

Wolfsburg

Die Gerüchte um gravierende Software-Probleme beim ID.3 halten sich weiter hartnäckig. Laut einem Bericht des Manager Magazins ist jetzt sogar der Marktstart des Elektro-Fahrzeugs ernsthaft in Gefahr. Volkswagen selbst hält offiziell weiter am geplanten Marktstart des ID.3 fest.

Schon im Dezember war mehrfach über Schwierigkeiten bei der Software des Stromers berichtet worden. Volkswagen hatte die Probleme eingeräumt. Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann hatte allerdings noch Ende Januar versichert, dass der ID.3 wie geplant im Sommer auf den Markt kommen könne.

Täglich neue Fehlermeldungen

Das Manager Magazin, das sich auf Insider beruft, sieht dieses Ziel in Gefahr. Demnach werde der ID.3 bisher noch mit unfertiger Software produziert. Die Fahrzeuge würden zwischengeparkt und erst später finalisiert. Die Grundarchitektur der Software sei zu hastig entwickelt worden, Systemteile verstünden sich häufig nicht und hätten Aussetzer. Täglich würden von den Testfahrern weitere Fehler gemeldet. Im schlechtesten Fall könnte sich der ID.3 um drei, möglicherweise sogar bis zu zwölf Monate verzögern.

ID.3 hat immense Bedeutung für Volkswagen

Für Volkswagen wäre dies ein harter Schlag. Der ID.3 hat für den Konzern eine immense Bedeutung. So soll er nicht nur den Weg für die Elektro-Offensive ebnen, sondern spielt auch beim Erreichen der EU-Flottenziele in Sachen CO2-Ausstoß eine wichtige Rolle. Die Probleme mit dem ID.3 könnten zudem die gesamten Elektro-Pläne des Konzerns durcheinander bringen, da das Personal zur Entwicklung weiterer Modelle der ID-Familie noch am Erstlingsmodell gebunden sei, mutmaßt das Magazin weiter.

