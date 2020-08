„Sofie“ auf Tour: 70 Jahre alter Bulli fährt auch durch Wolfsburg

Wolfsburg

Vor genau 70 Jahren lief mit der Fahrgestellnummer 20-1880 ein taubenblauer Kastenwagen der ersten Generation (T1) im Werk Wolfsburg vom Band. Anlässlich des Geburtstags ging es mit Bus aus der Sammlung von VWN Oldtimer noch mal auf Tour zu den Stationen seines Autolebens.

Am 8. März 1950 beginnt im Volkswagen Werk die Serienfertigung des „ VW Transporter“, Typ 2 (Typ 1 war der VW Käfer). Der „Bulli“ wird schnell zum Liebling der Gewerbetreibenden. So auch der VW-Bus, der am 5. August 1950 vom Band rollt und nach Hildesheim ausgeliefert wird. 23 Jahre lang düst der Wagen durch enge Gassen in Hildesheim, um Waren von A nach B zu bringen. Dann verkauft ihn der Betrieb an einen Sammler.

Bildergalerie von der Rundfahrt mit dem 70 Jahre alten Bulli:

Zur Galerie Dieser T1 Bulli von 1950 ist ein besonderer Klassiker in der Sammlung von VWN Oldtimer: „Sofie“ ist der älteste straßenzugelassene VW-Bulli der Welt.

Ein Liebhaber aus Dänemark gibt dem VW-Bus den Namen „Sofie“

Von 1973 bis 1992 steht der Bulli bei verschiedenen VW-Liebhabern in der Sammlung. Der letzte Besitzer versucht das Fahrzeug über das Fanclubmagazin der „Brezelfenstervereinigung e.V.“ zu verkaufen. Erst nach mehreren Anzeigen wird im Verlauf des Jahres der Däne Tonny Larsen darauf aufmerksam. Er kauft den Bulli ungesehen am Telefon nachdem er erfährt, dass der Wagen die niedrigste Fahrgestellnummer hat, die zu dem Zeitpunkt in der Bulli-Szene bekannt ist.

Mit 42 Jahren auf den Achsen und weniger als 100 000 Kilometern auf dem Tacho wird der Bus 1992 auf einem Abschleppwagen nach Dänemark gebracht. Da das Auto 19 Jahre stillstand, müssen erstmal die nötigsten Teile getauscht werden, um wieder mit dem Bulli fahren zu können. Larsen ist sich sofort sicher, dass der Wagen eine lange Zeit bei ihm bleiben wird und gibt dem Transporter einen Namen: In Anlehnung an den ersten T1, der je nach Dänemark ausgeliefert wurde, tauft er sein Schmuckstück „Sofie“. Denn dieser hieß ebenfalls so.

Larsen restauriert den Bulli und fährt 20 000 Kilometer durch Europa

Anfang 2000 beginnt er eine aufwändige Vollrestaurierung, die mit der ersten Probefahrt im Frühjahr 2003 zum VW-Treffen nach Bad Camberg endet. Mehr als 20 000 km fährt der Däne mit dem Auto durch Europa. Oft zu Bullitreffen, wo Sofie immer das Highlight ist. Meist prämiert als „Schönster Bulli“. Der älteste ist sie dort ja sowieso.

Nach vielen Jahren auf Achse will Larsen dann häuslicher werden und den Bulli in gute Hände geben. Aber der Wagen soll nicht wieder für viele Jahre in dunklen privaten Sammlungen verschwinden. Sofie soll gesehen werden, reisen, mit dem neuen Besitzer schöne Dinge erleben und möglichst viele Menschen erfreuen.

Technische Daten zum T1 „Sofie“ Baujahr: 1950 Farbe: taubenblau L 31 Motor: luftgekühlter 4-Zylinder-4-Takt-Boxermotor im Heck Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h bei 3.300 U/min Hubraum: 1.131 ccm Leergewicht: 990 kg Zuladung: 760 kg Leistung: 18 kW/25 PS bei 3.300 U/min

2014 kehrt der Bulli „nach Hause“ zurück

Als im Frühjahr 2014 Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer mit Larsen Kontakt aufnimmt, ist er begeistert von der Idee, dass Sofie Teil der Sammlung von VWN werden soll. Ende 2014 kommt der Bulli nach Hannover. Beim Abschied sagt Larsen mit Tränen in den Augen: „Ich weiß, dass es ihr Zuhause am besten geht.“

Er sollte Recht behalten. Der Bulli weckt Erinnerungen und bereitet Freude. So auch bei der jüngsten Tour mit Sofie zu einigen Meilensteinen ihres Lebens. Ob im Werk Wolfsburg, in Hildesheim oder in Hannover: Sobald Sofie vorfährt, gibt es ein Selfie-Gewitter wie an einem roten Teppich.

