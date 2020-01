So will die IG Metall Wolfsburg die Transformation mitgestalten

Wolfsburg

Die Auswirkungen der Transformation auf VW und Zulieferer wird die IG Metall Wolfsburg auch in diesem Jahr in Atem halten. „Es war ein anstrengendes Jahr“, blickte Hartwig Erb beim IG-Metall-Jahresgespräch zurück. Man brauche eine Gesamtstrategie für den Wandel. „Wir haben die Fragen verstanden, sind aber noch auf der Suche nach Antworten.“ Der Erste Bevollmächtigte gab sich allerdings zuversichtlich, dass die Gewerkschaft diese auch finden werde. Wichtig sei, sich die Auswirkungen auf die Zulieferer und Ingenieurdienstleister anzuschauen.

Roadmap für die digitale Transformation

Für Volkswagen gibt es bereits eine Roadmap für die digitale Transformation. „Diese hat in Teilen das Potenzial, auch in anderen Betrieben Anwendung zu finden“, erklärte die Zweite Bevollmächtigte Ricarda Bier. Die Weiterbildung und Qualifizierung von Beschäftigten für den digitalen Wandel sei für die IG Metall ein großes Thema und gerade in Wolfsburg eine große Herausforderung.

Lesen Sie auch: Neuer Tarifvertrag bei VW: Gibt es bald Vorteile für IG-Metall-Mitglieder?

Denn VW habe bereits große Fortschritte in der Transformation gemacht, andere Betriebe hätten für ihre Umstellung noch viel zu tun. Darum habe die IG Metall Anfang des Jahres den Arbeitskreis Transformation ins Leben gerufen, der sich mit dem Wandel der Arbeitswelt beschäftigen soll. „Es ist nicht die Frage, ob wir es wollen oder nicht, sondern wie wir den Wandel mitgestalten“, erklärte Bier. Dieser ökonomische Wandel müsse auch sozial nachhaltig gestaltet werden.

Welchen Wert hat die heutige Qualifizierung zukünftig?

„Dieser Wandel reicht bis in das Berufsbildungswerk“, nennt Erb Berufe im Kfz-Handwerk als Beispiel. Viele Beschäftigte fragten sich, welchen Wert ihre heutige Qualifizierung in der Arbeitswelt der Zukunft habe. Die Schwierigkeit sei, die Ausbildungsberufe zu gestalten und gleichzeitig jene mitzunehmen, die bereits in dem Beruf arbeiten. Dass sich Arbeitswelten veränderten, sei normal, erklärt Bier. „Aber mit der Weichenstellung, die wir jetzt vornehmen, werden wir die nächsten 20, 30 Jahre leben müssen.“

VW habe sich in diesem Prozess bislang gut geschlagen. „Aber Entwicklungsdienstleister wie die IAV stehen vor der Schwierigkeit, die Verbrenner zu verbessern, gleichzeitig ­E-Motoren zu entwickeln und darüber hinaus an Alternativen zu forschen. Das ist eine enorme Belastung.“ Es gebe aber Lösungsansätze, etwa durch Weiterbildung. Erb betont: „Wir wollen nicht, dass die Leute entlassen werden, sondern dass sie qualifiziert werden. Das sind gute und tolle Leute, die dürfen nicht hinten runterfallen.“

Verzichtet die IG Metall auf eine Lohnforderung?

Mit Blick auf die anstehende Tarifrunde sagte Erb: „Die Beschäftigungssicherung ist genauso wichtig wie eine Entgelterhöhung.“ Der Bundesverband der IG Metall hatte am Freitag angekündigt, in der bevorstehenden Tarifrunde für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie auf eine konkrete Lohnforderung zu verzichten, wenn die Arbeitgeber bereit sind, über ein „Zukunftspaket“ zu verhandeln. Die Gewerkschaft strebt ein „Moratorium für einen fairen Wandel“ an.

Bier räumte ein, dass es schwierig werden könnte, das den VW-Mitarbeitern in der Gewerkschaft zu erklären. „Trotz maximaler Innovation und gleichzeitiger Konjunkturdelle geht es VW ja recht gut.“ Das Unternehmen sei mit dem Zukunftspakt zur Beschäftigungssicherung gut aufgestellt. Doch die Spannbreite zwischen Volkswagen und anderen Betrieben in der Region sei groß, was die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit angehe. „Das müssen wir sorgsam prüfen“, sagte Bier.

Von Christian Opel