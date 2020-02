So setzt Volkswagen keinen Rost an

Wolfsburg

Beim Golf 3 in den 90er Jahren war es noch ein weit verbreitetes Problem: Rost. Wer erinnert sich nicht an gammelnde Kotflügel, in denen beim Ausbau ganze Komposthaufen und Biotope zu Tage traten. Auch Daimler und Opel hatten in den 90er Jahren schwerwiegende Problem beim Thema Korrosionsschutz. Mittlerweile scheint der Kampf gegen den Rost gewonnen. In der öffentlichen Wahrnehmung spielt das Thema kaum noch eine Rolle. Das kommt allerdings nicht von ungefähr und liegt an den immensen Bemühungen der Hersteller. In der Fahrzeugentwicklung spielt der Korrosionsschutz also weiter eine riesige Rolle. Volkswagen gewährte Journalisten jetzt einen „Blick hinter das Blech“ und damit auf die Maßnahmen in Sachen Korrosionsschutz.

Sauerstoff muss ferngehalten werden

Auch wenn sich natürlich viel getan hat: Der Grundansatz beim Kampf gegen den Rost ist derselbe geblieben: Das Grundmetall der Karosserie muss konsequent von Sauerstoff isoliert und damit vor äußerlichen Einflüssen wie Wasser, Staub, Streusalz, Schlamm aber auch Frost und Hitze geschützt werden. Für die meisten Stellen am Fahrzeug regelt das schon die Beschichtung des Metalls, zu der auch der Lack selbst gehört.

Die fünf Säulen des Korrosionsschutzes. Quelle: Volkswagen

So ist der Lack aufgebaut

Seit 1997 gehört hier bei Volkswagen die Vollverzinkung der Karosserieteile zum Standard. 2013 folgte mit der kathodischen Tauchlackierung (KTL) der nächste wichtige Schritt. Dabei werden die mit der schützenden Zinkphosphatschicht überzogenen Karosserien in ein Tauchbad mit Lackpartikeln gefahren. Während des Vorgangs werden die Fahrzeuge mehrfach in verschiedene Richtungen gedreht, wodurch die Beschichtung nahezu lückenlos in jeden Winkel der Karosse gelangt. Danach folgen der Füller als elastisches Bindeglied und die finale Deckschicht aus farbgebendem Basis- und tiefebringendem Klarlack. Letzterer fungiert zugleich als UV-Schutz und Schutz gegen Steinschlag, Kratzer, mechanische Beanspruchung und Umwelteinflüsse wie Baumharz oder Vogelkot. Die gesamte Schicht ist dabei gerade einmal eineinhalbmal so dick wie ein menschliches Haar.

Korrosionsschutz beginnt bei der Konstruktion

Überall lässt sich Korrosion so allein aber nicht verhindern. An besonders neuralgischen Punkten setzt Korrosionsschutz bei Volkswagen deswegen schon in der Konstruktion des Autos an. Ein Beispiel dafür ist der durch Steinschlag besonders gefährdete Unterboden und die Seitenschweller. Hier wird eine dicke PVC-Schicht aufgetragen, die das Blech vor äußeren Verletzungen schützt. Für den ebenfalls betroffenen unteren Bereich der Türen trifft dies nicht zu, deshalb wird bereits zu Beginn der Fahrzeugentwicklung auf die Gestaltung und Form von Türen und Schwellern geachtet. Schon minimale Änderungen an Winkeln und Flächen können bewirken, dass die aufgewirbelten Steinchen wirkungslos abprallen, statt den Lack zu beschädigen

Besonders problematischer Bereich: Die Türfalz. So schützt VW die Stelle vor Rost. Quelle: Volkswagen

Kunststoffschalen am Unterboden

Im Golf 8 und vielen weiteren Volkswagen-Modellen schützt zudem eine Verkleidung aus dünnwandigen, aber robusten Kunststoff-Schalen weite Bereiche des Unterbodens vor Steinschlag und Nässe. Im problematischen Bereich der Anbindung des Kotflügels an die A-Säule verwendet VW beim neuen Golf zudem ein Kunststoffteil mit umlaufenden weichen Dichtlippen, um den Spalt zwischen den Karosserieteilen auszufüllen. Schweiß-Blindniete halten Kotflügel und Seitenschweller auf einem definierten Abstand, sodass sich während der Lackierung der Karosserie dort eine KTL Beschichtung ausbilden kann. Dieser Spalt sorgt zudem dafür, dass im Fahrzeugbetrieb von außen eindringendes Spritzwasser rasch abfließt und abtrocknet.

Karosserien werden mit Wachs geflutet

Denn sich sammelndes Wasser gilt es tunlichst zu vermeiden. Gerade Hohlräume in der Karosserie müssen deshalb noch einmal besonders konserviert werden. Dabei geht VW seit 1978 seinen ganz eigenen Weg: mit dem patentierten Verfahren der „Flutwachskonservierung“. Ein spektakulärer Vorgang. In Windeseile wird die auf 80 Grad Celsius vorgeheizte Karosserie mit knapp 360 Liter Heißwachs geflutet. Auf 120 Grad Celsius erhitzt, ist das Wachs so dünnflüssig wie Wasser. Es flutet so alle tragenden Teile im unteren Bereich der Karosserie, die oberen Längsträger und Partien der Radhäuser – jede noch so kleine, verwinkelte Bereich wird so behandelt.

Zur Galerie In der Wachsflutanlage werden die Hohlräume konserviert. Die Türen übernehmen Roboter.

Von 360 Litern bleiben nur 1,5 Kilo im Auto

Der ganze Vorgang dauert etwa 30 Sekunden, danach fließt das Wachs durch leichtes Kippen wieder zurück in den 8000 Liter fassenden Behälter ein Stockwerk tiefer. Lediglich 1,5 Kilogramm verbleiben als dünner Schutzfilm von einem Zehntel Millimeter in Schweller und Hohlräumen. Abschließend gelangt das Fahrzeug zur abschließenden Hohlraumkonservierung der Türen. Früher wurde dies in Handarbeit erledigt, seit letztem Jahr erfolgt der Schritt im Wolfsburger Werk mittels vollautomatisierter Roboter.

