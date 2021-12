So schützt sich Volkswagen vor dubiosen Corona-Test-Nachweisen

Wolfsburg

Neben den gefälschten Impfausweisen macht eine weitere Masche den Behörden im Kampf gegen Corona immer mehr zu schaffen: Auch rund um falsche Testnachweise hat sich mittlerweile ein Geschäft entwickelt. Bei Volkswagen weiß man um die dubiosen Methoden und hat ein einfache Lösung gefunden: Corona-Test-Nachweise werden an den Werkstoren nur akzeptiert, wenn sie von bestimmten, anerkannten Einrichtungen ausgestellt wurden.

Mit der Verschärfung der Corona-Mannahmen auf 3G und 2G plus hat das Geschäft mit Corona-Test-Nachweisen noch zugenommen. Anders als bei gefälschten Impfausweisen gehen die Anbieter sogar noch deutlich offensiver mit ihrem Angebot um. Strafen waren bisher noch nicht zu befürchten, mittlerweile laufen aber gegen einige dieser Anbieter Ermittlungen.

Testnachweise ohne Test

Über Telegramgruppen und ähnliche Plattformen, in denen sich oftmals Kritiker der Corona-Maßnahmen und Impfgegner sammeln, werden Online-Angebote geteilt, über die sich begehrte Testzertifikate erhalten lassen. Eines dieser Angebote ist die Seite test-express.de. Sie zeigt exemplarisch, wie einfach es bisher war, auch ohne den Gang in ein offizielles Testzentrum an einen Nachweis zu kommen.

Auf der Internetseite wirbt der Betreiber, die „CliniGo GmbH“ offensiv damit, dass zertifizierte Personen anderen Menschen aus ihrem Umfeld für je 1,99 Euro beliebig viele negative Bescheinigungen ausstellen können. Das Perfide: Um zu einer sogenannten Fachperson zu werden, reicht es, sich nach der Registrierung auf der Seite ein etwa zehnminütiges Schulungsvideo anzusehen. Theoretisch soll die Fachperson dann die Selbsttests beaufsichtigen und kann anschließend entsprechende Nachweise ausstellen – abrufbar als PDF, über einen Link und sogar als QR-Code.

Selbsttest unter Aufsicht: Dubiose Anbieter werben damit, dass zertifizierte Personen anderen Menschen aus ihrem Umfeld für je 1,99 Euro beliebig viele negative Bescheinigungen ausstellen können. Quelle: Britta Schulze

Das Problem daran: Ob vorher tatsächlich ein Test gemacht wurde, kann niemand kontrollieren. Das geht schon aus einem Passus in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen hervor. „CliniGo übernimmt keinerlei Gewähr für die Quantität, Qualität oder sonstige Leistungen für die Getesteten sowie die selbst getätigten Angaben der Getesteten zum Test, zum Testergebnis und zu ihrer Person beziehungsweise Kontaktdaten“, heißt es dort. Behörden haben deswegen bereits Ermittlungen gegen den Dienst eingeleitet.

Volkswagen akzeptiert keine Tests von Online-Diensten

Und dennoch: Oftmals werden die Testnachweise dennoch anerkannt – auch weil sie im aktuellen Dschungel der gültigen Zertifikate nicht weiter auffallen, denn ein einheitliches Aussehen ist weiterhin nicht vorgegeben.

Bei Volkswagen hingegen haben diese fragwürdigen Testzertifikate keine Chance. Die Lösung dafür ist einfach: VW akzeptiert laut Aussage einer Sprecherin generell keine Zertifikate von Online-Plattformen. Die für die Kontrollen zuständigen Mitarbeiter seien für das Thema sensibilisiert und würden entsprechend geschult.

Zugangsberechtigt zum Werksgelände sind demnach nur Personen, die sich in Einrichtungen getestet haben, die den Anforderungen aus der Coronavirus-Testverordnung nachkommen. Welche das sind, ist klar definiert: öffentliche Gesundheitsdienste und die von ihnen betriebenen Testzentren, Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Apotheken, medizinische Labore, Rettungs- und Hilfsorganisationen, die von den Kassenärztlichen Vereinigungen betriebenen Testzentren sowie die von den Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes als weitere Leistungserbringer beauftragten Dritten. Welche das in Wolfsburg sind, ist auf der Webseite der Stadt Wolfsburg unter www.wolfsburg.de/coronavirus#Tests einsehbar.

Von Steffen Schmidt