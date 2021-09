So macht Volkswagen Hamburg zur Stadt der Roboter-Taxis

Wolfsburg

Volkswagen will Hamburg zur europaweit ersten Stadt mit Robotersammeltaxis machen. Die Pläne für das Pilotprojekt stellten die Partner Volkswagen Nutzfahrzeuge, MOIA und Argo AI jetzt dem Hamburger Senator für Verkehr und Mobilitätswende Dr. Anjes Tjarks vor – zusammen mit dem dafür vorgesehenen Fahrzeug, dem ID. Buzz AD.

Ziel ist es, in Hamburg bis 2025 ein autonomes, international skalierbares Ridepooling-System zu entwickeln. „Für MOIA als Mobilitätsservice und Flottenbetreiber ist das autonome Fahren ein wichtiger Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Städte auf der ganzen Welt wollen ihren Verkehr effizienter und klimafreundlicher gestalten. Autonomes Ridepooling kann die städtische Mobilität verbessern, die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen und damit die Städte zu lebenswerteren Orten machen”, sagte MOIA-Chef Robert Henrich.

US-Firma Argo AI entwickelt das System

Die drei Volkswagen-Töchter entwickeln alle notwendigen Komponenten und Prozesse, um fahrerloses Ridepooling in 2025 zu realisieren. Das erste autonome Fahrzeug des Volkswagen Konzerns, der ID. BUZZ AD, wird von Volkswagen Nutzfahrzeuge und Argo AI, einem weltweit führenden Technologieunternehmen für autonomes Fahren, entwickelt. Argo AI entwickelt das Self-Driving-System, das Herzstück des autonomen Fahrzeugs, bestehend aus Hardware und Software, das eine 360-Grad-Sicht um das Fahrzeug herum ermöglicht.

Volkswagen investiere mit dem Projekt in die Zukunft der Mobilität und unterstreiche den strategischen Wandel von einem Automobilhersteller zu einem weltweit führenden, softwaregetriebenen Mobilitätsanbieter, erklärte Christian Senger, der bei VWN als Bereichsleiter für das autonome Fahren zuständig ist. „Unser gemeinsames Pilotprojekt ist Wegbereiter für die Entwicklung von autonomen Mobilitätsdiensten von Volkswagen. In Hamburg schaffen wir die Grundlagen für die Entwicklung und Prüfung von Technologien und Betriebsabläufen entlang der vielschichtigen Wertschöpfungskette eines Mobilitätsdienstes“, so Senger.

Wie werden die Aufgaben des Fahrers kompensiert?

Um den sicheren Einsatz der autonom fahrenden Fahrzeuge vorzubereiten, vermisst Argo AI ab dem vierten Quartal in einem ersten Schritt die Straßenzüge des Testgebietes. Dafür werden die Argo-Testfahrzeuge im manuellen Betrieb durch die Stadt gefahren, um die Straßeninfrastruktur und lokale Verkehrsvorschriften im Testgebiet zu erfassen. Die Lage und Abstände von Ampeln, Radwegen Straßenschildern und weiteren Verkehrszeichen wird während dieses Vorgangs festgehalten. Zwei speziell geschulte Sicherheitsfahrer werden die Fahrzeuge beim Mapping und anschließenden Tests zum autonomen Fahren auf Hamburgs Straßen steuern.

So könnte die Mobilität der Zukunft aussehen: Der autonom fahrende ID,Buzz AD. Quelle: ingo barenschee

Nach Abschluss der ersten Test- und Entwicklungsphase werden VWN, MOIA und Argo vor dem öffentlichen Betrieb im Jahr 2025 Testfahrten mit und ohne Fahrgäste durchführen, um die Betriebsabläufe erproben zu können. Dazu gehört auch das Testen der Aufgaben im Fahrzeug, die aktuell vom Fahrer übernommen werden: Steigt die richtige Person zu, ist die Anzahl der Personen richtig, sitzen alle Personen auf ihren Plätzen, ist das Gepäck gut verstaut und wer ist Ansprechpartner für die Kunden bei Fragen? Die Entwicklung der dafür notwendigen Technologie leistet MOIA.

Das initiale Testgebiet liegt östlich der Alster. Es umfasst Teile von Winterhude, Uhlenhorst und Hohenfelde und soll schrittweise ausgebaut werden. Dr. Anjes Tjarks unterstrich die Bedeutung des Projekts für die Hansestadt: „Wir wollen Hamburg zu Europas digitaler Modellstadt im Verkehrsbereich machen. Aus meiner Sicht hat das autonome Fahren gerade in den Bereichen Ridepooling und Sharing ein riesiges Potenzial. Wenn wir es gemeinsam richtig anpacken, können die autonom fahrenden MOIA ein sehr wichtiges Puzzlestück werden, um auch die äußeren Bezirke und Stadtteile Hamburgs mit einem eng getakteten on demand Nahverkehr zu versorgen und die Mobilitätswende noch viel stärker in die Fläche zu bringen.”

Von Steffen Schmidt