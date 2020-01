So läuft die Umstellung der Produktion auf den ID. Buzz

Wolfsburg

Nach zweiwöchiger Weihnachtspause beginnt morgen bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover-Stöcken wieder die Fahrzeugproduktion. Die Produktionsruhe nutzten die Mitarbeiter des Unternehmens, um Teile der Fertigung für den Bau von künftigen Fahrzeugmodellen vorzubereiten, darunter den elektrifizierten Bus ID. BUZZ. An den bestehenden Produktionsanlagen wurden Modernisierungs- und Wartungsarbeiten durchgeführt.

Platz für den neuen Elektrobulli

„Der ID. BUZZ kommt jetzt in der Produktion an“, erklärt Werkleiter Thomas Hahlbohm. „Wir haben im Karosseriebau und in der Montage alte Anlagen demontiert oder verlagern Produktionsarbeiten und schaffen so Platz für den neuen Elektro-Bulli.“ Ab 2022 wird der ID. BUZZ am Standort produziert, zusammen mit dem T6.1 und dem T7 (ab 2021). „Die produktionsfreie Zeit nutzen wir außerdem, um unsere Bestandsanlagen turnusgemäß zu warten und zu modernisieren, damit die Produktion am Montag sofort loslegen kann.“

Mehr als 500 Mitarbeiter von VWN sowie Fremdfirmen sind laut eines Sprechers während der Produktionspause für die Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im Einsatz gewesen.

Von der Redaktion