Im Zeithaus der Autostadt sind immer etwa 90 Oldtimer zu sehen. Die Sammlung automobiler Klassiker umfasst allerdings an die 300 Fahrzeuge. Es gehört zum Anspruch der Sammlung, dass die Fahrzeuge in fahrbereitem Zustand sind oder kurzfristig in diesen Zustand versetzt werden können. Zu dem Team, das sich darum kümmert, gehören auch Maik Döblitz und Gerald Schröder.

Ihr eigentlicher Arbeitsplatz ist das Depot am Rande des Stadtgebiets. Dort warten nicht nur die meisten Fahrzeuge auf ihren nächsten Einsatz, es gibt auch Büroräume und eine voll ausgerüstete Werkstatt, in der die automobilen Schätze repariert und restauriert werden können. An drei Tagen in der Woche machen sich Döblitz und Schröder auf den kurzen Weg ins Zeithaus.

Lack, Scheiben, Reifendruck: Die Autos werden akribisch begutachtet

Rund anderthalb Stunden lang, morgens, bevor das Zeithaus die Pforten öffnet, werden die Autos akribisch begutachtet. „Wir putzen die Scheiben, kontrollieren die Reifendrücke und haben Politur dabei, falls mal ein kleiner Kratzer in den Lack gekommen ist“, erklärt Döblitz.

Quelle: Janina Snatzke

Richtig spannend wird es, wenn ein Fahrzeug für eine Rallye oder einen anderen Fahrtermin vorbereitet werden muss. Dann widmen sich die Mitarbeiter dem Oldtimer mit besonderer Hingabe. Manchmal stehen auch größere Reparaturen an, sogar Teil- oder auch Komplettrestaurationen werden hier durchgeführt.

Großes Netzwerk an Experten für automobile Schätze

Wenn man Döblitz und Schröder fragt, was sie an ihrer Arbeit am meisten fasziniert, dann sind sie sich einig: Das Aufgabenspektrum ist extrem breit gefächert und abwechslungsreich. „Wir müssen immer wieder umdenken“, berichtet Döblitz. „Auf der Bühne ist jedes Auto anders.“ Und Schröder lacht: „In anderen Sammlungen weiß man, was einen erwartet. Wenn Leute zu Besuch ins Depot kommen, wissen sie vor lauter Fahrzeugen gar nicht, wohin sie als Nächstes laufen sollen.“

Die Aufgabe, derart unterschiedliche automobile Schätze aus aller Welt aufzubauen, zu pflegen und zu bewahren, dürfte zu den facettenreichsten gehören, die es in der Automobilbranche gibt. Dazu haben sich die Fachleute nicht nur ein umfangreiches Archiv, sondern auch ein unerreichtes Netzwerk an Expertinnen und Experten aufgebaut.

Manchmal geben ehemalige VW-Mitarbeiter Tipps

Bei den Modellen von Volkswagen kann das Zeithaus manchmal noch auf Seniorexperten zurückgreifen, ehemalige Mitarbeiter, die selbst an den Autos gearbeitet oder sie mitentwickelt haben. Für die anderen Fabrikate gilt das leider nicht. Und so unterscheiden sich auch die Vorlaufzeiten, wenn ein Auto einsatzfähig gemacht werden soll.

Spannend wird es, wenn ein Fahrzeug für eine Rallye oder einen anderen Fahrtermin vorbereitet werden muss. Dann widmen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Oldtimer mit besonderer Hingabe Quelle: Janina Snatzke

Dann heißt es, über viele Stunden am Computer zu recherchieren, Clubs anzuschreiben – und das Netzwerk anzuzapfen: „Wir kennen natürlich unsere Kollegen bei Audi oder Porsche, aber wir haben auch alte Freunde, die sich mit Vorkriegsfahrzeugen auskennen“, sagt Schröder. „Irgendwann hatten wir auch ein Netzwerk für Exoten wie Matra oder Lotus.“

In der Pandemie blieb mehr Zeit als sonst für Restaurierungen und grundlegende Arbeiten. Normalerweise halten sieben bis zehn Events und Ausfahrten Döblitz, Schröder und Kollegen auf Trab. „Wir versuchen, Anfang des Jahres zu wissen, was auf uns zukommt“, so Döblitz. Doch Überraschungen bleiben bei einem derart komplexen und faszinierenden Thema nicht aus.

