So erfolgreich war Volkswagens Werbung bei der Fußball-EM

Wolfsburg

Derzeit laufen in China die Olympischen Winterspiele. Volkswagen sucht man dort als Sponsor vergebens. Nicht nur, weil ein anderer großer Automobilkonzern sich die entsprechenden Werbeverträge mit dem Olympischen Komitee gesichert hat, sondern auch weil sich Volkswagen seit einiger Zeit konsequent auf den Fußball als Werbeträger konzentriert. Und das mit Erfolg, wie VW-Marketingchef Jochen Sengpiehl jetzt in einem Fazit zur Fußball-Europameisterschaft, bei der Volkswagen im letzten Sommer als Hauptsponsor auftrat, deutlich macht.

„Die Reichweite, die der Fußball erzielt, sucht nach wie vor ihresgleichen. Das hat die Europameisterschaft im vergangenen Jahr eindrucksvoll bewiesen“, sagt Sengpiehl. So lag die kumulierte Live-Zuschauerzahl der EM bei satten 4,6 Milliarden. „Das entspricht in etwa 30 Mal der Einschaltquote des NFL-Superbowl oder neun kompletten Saisons der Formel 1“, verdeutlicht er.

Reichweite war nie so groß

Und auch die digitale Reichweite habe alle Rekorde gesprengt. „In den Sozialen Medien gab es rund um das Turnier 7,5 Milliarden Interaktionen – viele davon auf unseren eigenen digitalen wedrivefootball-Kanälen. Unterm Strich haben wir mit unserer Sichtbarkeit einen unfassbar guten Media Value erzielt. Ohne konkrete Zahlen zu nennen: Einen besseren Gegenwert für unseren Einsatz gab es bislang in der Geschichte von Volkswagen noch nie“, freut sich der Marketing-Chef. Media Value bedeutet in diesem Fall, die Summe des Geldes, die man in klassische Werbung hätte stecken müssen, um die gleiche Anzahl Menschen zu erreichen. Sengpiehl verrät: „Soviel hätten wir niemals für eine herkömmliche Kampagne ausgegeben.“

Beliebtheit der Marke ist gestiegen

Doch Reichweite allein ist nicht alles, weiß der Markeing-Chef. Entscheidend sei auch, wie die Menschen die Marke wahrnehmen. „Auch in diesem Punkt haben wir mit unserem UEFA-Engagement alle Ziele, die wir uns gesetzt hatten, erreicht – oder sogar übertroffen“, betont er. Reputation und Image der Marke hätten enorm profitiert. Studien würden zeigen: Unter Fußball-Fans sei die Beliebtheit der Marke Volkswagen nicht nur um knapp 20 Prozent gestiegen, sondern seit der EM würden viele Fußball-Fans das Thema E-Mobilität zu allererst mit Volkswagen in Verbindung bringen. „Es ist uns gelungen, den Fans unseren Way to Zero näher zu bringen. Was nicht zuletzt auch ein Verdienst unseres Angebots Free Chauffeur ist, mit dem sich Fans während des Turniers in einigen Spielorten in Europa kostenlos in ID. Modellen shutteln lassen konnten“, bilanziert Sengpiehl.

Planungen für Fußball-EM der Frauen läuft auf Hochtouren

Vor diesem Hintergrund ist die Freude auf das nächste Fußball-Großereignis bereits groß. In diesem Jahr steht die EM der Frauen auf dem Programm, die Planungen bei Volkswagen laufen bereits auf Hochtouren. „Der Fußball der Frauen genießt bei uns im Unternehmen seit Jahren eine hohe Wertschätzung, nicht von ungefähr zählt zum Beispiel der VfL seit langem zu den Top-Adressen in Europa. Von daher freuen wir uns riesig auf die EM in England, bei der wir auch einer der großen Partner sind. Wir hoffen, dass wir unseren Teil dazu beitragen können, den Fußballerinnen eine große Bühne zu bereiten“, so Sengpiel.

Von Steffen Schmidt