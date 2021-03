Wolfsburg

Jetzt ist es entschieden: Die Brose-Gruppe und Volkswagen haben einen Joint Venture-Vertrag zur Etablierung eines Gemeinschaftsunternehmens im Bereich Entwicklung und Fertigung von Komplettsitzen, Sitzstrukturen und -komponenten sowie Innenraumlösungen geschlossen. Volkswagen gibt damit die Hälfte der Tochtergesellschaft Sitech an Brose ab. Brose wird dabei die industrielle Führung übernehmen und das Joint Venture bilanztechnisch konsolidieren.

Die Dachgesellschaft des neuen Unternehmens wird unverändert ihren Stammsitz im polnischen Polkowice haben. Neben den bestehenden Entwicklungs- und Fertigungsstandorten in Osteuropa, Deutschland und China ist eine Ausweitung der Aktivitäten in Europa, Amerika und Asien geplant. Im paritätisch besetzten Vorstand stellt Brose den Vorstandsvorsitzenden und darüber hinaus den Entwicklungsvorstand. Die Volkswagen AG stellt den kaufmännischen Vorstand und wird das Produktionsressort besetzen.

Geschäftsvolumen und Beschäftigung sollen erhöht werden

Das Joint Venture hat zum Ziel, durch die Fertigung von intelligenten, vernetzten Inneraumlösungen als Global Player auf dem hart umkämpften Markt für Fahrzeugsitze eine bedeutende Position einzunehmen. Das Gemeinschaftsunternehmen strebt dazu einerseits eine Erweiterung des Geschäfts mit dem Volkswagen-Konzern an. Andererseits soll das neue Unternehmen zukünftig auch einen signifikanten Anteil des Umsatzes mit Fahrzeugherstellern erzielen, die nicht zu Volkswagen gehören.

Das Geschäftsvolumen – Sitech erzielte in letzten Jahr einen Umsatz von 1,4 Milliarden Euro – soll sich bis 2030 verdoppeln. Auch die Zahl der Beschäftigten soll von 5200 auf 7000 Mitarbeiter wachsen. „Nach Möglichkeit sollen davon alle Standorte des Gemeinschaftsunternehmens profitieren“, hieß es in einer Mitteilung Volkswagens.

Sitech bleibt weiter an Volkswagen angebunden

Klingt nach guten Nachrichten – auch für die Sitech-Belegschaft. Doch bei dieser hatten die Joint Venture-Pläne in den letzten Wochen Zukunftsängste ausgelöst. Die Sitech-Beschäftigten fürchten, dass die wegweisenden Entscheidungen künftig in Coburg getroffen werden, sie damit aus der Volkswagen-Familie ausscheiden und so einen Großteil ihrer Mitbestimmungsrechte verlieren.

Volkswagen, der Konzernbetriebsrat und der Sitech-Betriebsrat hatten deshalb umfassende Garantien und Sicherheiten mit Brose ausgehandelt. Allen voran steht eine bereits im Sommer vereinbarte Beschäftigungssicherung bis 2029. Weiterhin soll die Sitech fester Bestandteil der Konzern-Komponente bleiben, die Steuerung des Joint Venture ist deshalb direkt an Komponentenchef Thomas Schmall angebunden. Den zweiten VW-Sitz im Aufsichtsrat wird zudem die stellvertretende VW-Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo übernehmen.

Und auch die IG Metall will die Entwicklungen beim Joint Venture genau im Auge behalten: „Wir stehen mit den IG Metall Geschäftsstellen in Emden und Coburg in engem Kontakt, sodass wir das Joint Venture genau beobachten und für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiterhin da sein werden“, versicherte Matthias Disterheft, Kassierer und Geschäftsführer der IG Metall Wolfsburg.

Von Steffen Schmidt