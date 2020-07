Sitech: IG Metall erzielt Tarifabschluss bei VW-Tochter

Wolfsburg

Die IG Metall und die VW-Tochter Sitech haben sich auf einen neuen Tarifvertrag für die rund 2300 Beschäftigten an den Standorten in Wolfsburg und Emden geeinigt. Der Abschluss umfasst im Wesentlichen die gleichen Punkte wie der Haustarifvertrag bei Volkswagen. Auf eine Lohnerhöhung wird zunächst verzichtet, dafür gibt es Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen.

„Mit dem Abschluss übernehmen wir Ver­antwortung und zeigen zugleich, dass wir die Zukunft positiv gestalten können“, so IG-Metall-Verhandlungsführer Thilo Reusch. Die aktuellen Entgelttabellen gelten weiter bis zum Jahresende und können erst danach neu verhandelt werden.

Anzeige

Für die Sitech-Beschäftigten gilt jetzt auch das bei VW eingeführte Sabbatical-Modell „Meine Auszeit“

„Im Ar­beitsleben gewinnt Zeit immer mehr an Bedeutung. Hier konnten wir Fort­schritte durchsetzen, die in der aktuel­len Situation helfen und zudem dauerhaft wirken“, betonte Reusch. So würden die tariflichen Freistellungszeiten für Kindererziehung und Pflege verbessert. Darüber hinaus gilt jetzt auch für die Sitech-Beschäftigten das bei VW eingeführte Sabbatical-Modell „Meine Auszeit“. Zudem haben sie künftig Anspruch auf fünf statt wie vorher zwei Freistellungen pro zu betreuendem Kind oder zu pflegendem Angehörigen. Außerdem steht Eltern eine Aufzahlung auf den staatlichen Entschädigungsanspruch bei Kita- oder Schulschließung nach dem Infektionsschutzgesetz zu.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: VW gibt Hälfte der Tochter Sitech an Brose ab

„Der Tarifvertrag passt in unsere Zeit“, sagte Sitech-Gesamtbetriebsratsvorsitzender Wissam Harb. Die bisherigen Erfahrungen hätten sehr deutlich gezeigt, dass die Wandelungsoption „Zeit statt Geld“ enorm beliebt sei. Das erzielte Tarifergebnis könne deshalb als zukunftsweisend bezeichnet werden und regele zugleich bereits einige bisher of­fene Fragen. „Mittlerweile sind wir nicht mehr im Kurzarbeit-Modus und blicken nach vorn: Wir werden in den kommenden Tarifrunden weitere Verbesserungen durchsetzen. Denn aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, betonte Harb.

Tarifabschluss bei Sitech Im Detail vereinbaren die Tarifvertragsparteien für Sitech folgende Regelungen: Entgelt: Die Entgelttabellen gel­ten weiter bis zum 31. Dezember 2020. Leistungsbeurteilungsbonus: Zukünftig soll die „Zahlung“ nicht mehr von einer individuellen Leis­tungsbewertung abhängig gemacht werden. Mitarbeitergesprä­che sollen aber weiterhin stattfinden. Geplanter Beginn der Neuregelung: 1. Januar 2021 “Meine Auszeit“: Beschäftigte können sich im Sinne eines Sabbaticals für maximal sechs Monate freistellen lassen. In dieser Zeit erhalten sie 75 Prozent ihres Bruttoentgelts. Die während der Freistellung entstandenen Minusstunden sind bei Wiederaufnahme der Arbeit mit 25 Prozent des monatlichen Bruttoentgelts zurückzuzahlen. Beispiel: Sechs Monate Freistellung und anschließend 18 Monate volle Arbeitszeit mit Rückzahlungsverpflichtung. Der Vorteil: Be­schäftigte können somit eine Auszeit nehmen, ohne vorher Zeit ange­spart zu haben. Start der Pilotphase: 1. Januar 2021 Kinderbetreuung und Pflege: Tariflicher Freistellungs­anspruch für die Betreu­ung von Kindern bis zur Vollendung des zwölften Le­bensjahres (bisher zehntes Lebensjahr). Fünf Frei­stellungen pro Kind und zu pflegendem Angehöri­gen sind möglich (bisher zwei). Infektionsschutzgesetz: Für Eltern, die von staatlich angeordneten Schließungen au­ßerhalb der Ferien betroffen und nicht in Kurzarbeit sind, sieht der Gesetzgeber eine Entschädigung von 67 Prozent des Nettoeinkom­mens und maximal 2016 Euro für Kinder vor Vollendung des zwölften Lebensjahres vor. Für diesen Fall wurde eine Aufzahlung mit dem Arbeitgeber auf 85 Prozent des Verdienstausfalls vereinbart. Voraussetzung ist, dass zunächst die betrieblich vorhandenen Freistellungsmöglichkeiten genutzt werden. Mobiles Arbeiten Die Ruhezeiten können von elf auf neun Stunden ver­kürzt werden. Dies gilt aber nur, wenn jede so verkürzte Ruhezeit an anderer Stelle innerhalb von sechs Monaten entsprechend verlängert wird und die Beschäftigten bei Ende und Beginn der Ar­beitszeit mitbestimmen können. Kurze Laufzeit: Der Entgelttarifvertrag kann erstmals parallel zu denen der Metall- und Elektroindustrie und Volkswagen am 31. Dezember 2020 gekündigt werden.

Von der Redaktion