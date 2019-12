Sieben VW-Azubis sind Bundesbeste

Wolfsburg/Berlin

Sieben Nachwuchskräfte aus dem Volkswagen Konzern sind Montagabend in Berlin von Dr. Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages ( DIHK), und der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek, als Bundesbeste ihrer Berufe ausgezeichnet worden. Sie haben in diesem Jahr ihre Ausbildungen bei Audi und Volkswagen mit der Top-Note „sehr gut“ abgeschlossen.

Ministerin hält Festrede

Bundesministerin Karliczek hielt die Festrede und gratulierte allen Preisträgern. DIHK-Präsident Schweitzer sprach den Spitzen-Azubis 2019 größte Anerkennung und Respekt aus. Sie erreichten in den Abschlussprüfungen der Industrie- und Handelskammern bundesweit jeweils die höchste Punktzahl und sind damit in ihren Berufen die besten Auszubildenden Deutschlands.

Das sind die Bundesbesten aus dem Hause VW

Die IHK-Bundessieger 2019 aus dem Volkswagen Konzern sind Feifan Qu (Elektroniker für Automatisierungstechnik), Lena Gronewold (Fahrzeuglackiererin), Jan-Hendrik Schmidt (Industriemechaniker), Sebastian Linne (Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker), Sandra Dombrowski (Technische Modellbauerin), Jakob Gebert (Werkfeuerwehrmann) und Andreas Bubenhagen (Zerspanungsmechaniker).

Volkswagen ist stolz

„Die hervorragenden Leistungen unserer sieben Bundesbesten sind auch eine Auszeichnung für die Berufsausbildung bei Volkswagen“, sagte Ralph Linde, Leiter der Volkswagen Group Academy. Er wandte sich an die Preisträger: „Mit Ihren exzellenten Abschlüssen haben Sie die besten Voraussetzungen für Ihren weiteren Weg bei Volkswagen geschaffen. Nutzen Sie Ihre Chancen, bilden sich weiter und bleiben Sie weiter so engagiert.“

Fachkräfte von morgen

Volkswagen Betriebsrat Gerardo Scarpino sagte: „Der Betriebsrat gratuliert den IHK-Bundessiegern aus dem Volkswagen Konzern. Die jungen Frauen und Männer haben in ihrer Ausbildung Top-Leistungen gezeigt. Unser Konzern braucht motivierte Beschäftigte wie sie. Die Auszeichnungen sind aber auch ein Erfolg für unsere starke Berufsausbildung: Sie entwickelt unsere Fachkräfte von morgen. Jeder Euro an Investitionen in die Ausbildung kommt zehnfach an anderer Stelle zurück.“

Lesen Sie auch:

Von der Redaktion