Sicher fahren im Winter: Experten von Volkswagen geben wichtige Tipps

Wolfsburg

Einige Male mussten wir schon kratzen, keine Frage, der Winter steht vor der Tür: Deshalb hat Volkswagen seinen Test- und Entwicklungsfahrer Benny Leuchter sowie Peter Bunke von der Volkswagen Driving Experience mit einem Golf R in Eis und Schnee geschickt, um Tipps für sicheres Fahren im Winter auszuprobieren.

Winterreifen sind besser Ganzjahresreifen

Gleich im ersten Punkt sind sich beide einig: Winterreifen sind besser als Ganzjahresreifen! „Die Profiltiefe sollte drei bis vier Millimeter betragen“, sagt Cheftrainer Peter Bunke. Nur so könne der Winter „vernünftig Schnee verdrängen“, ergänzt Rennfahrer Benny Leuchter. Auch wichtig: Vor der Fahrt das Auto inklusive Scheiben und Kennzeichen komplett von Schnee befreien – sonst kann es im Falle eines Unfalls sehr teuer werden. Hinzu kommt: Herabfallendes Eis gefährdet andere Verkehrsteilnehmer – auf Winterstraßen leider immer wieder zu beobachten.

Fahren im Winter – Teil eins

Und nein, man muss einen Motor nicht warm laufen lassen: Starten und sanft losfahren, mit maximal 2500 Umdrehungen pro Minuten – „dann hat man länger etwas davon“, so Bunke. Er empfiehlt außerdem auf freier Strecke einen leichten Bremstest: „Regelt das ABS, ist die Straße glatt.“ Auch auf glatter Straße könne man sicher fahren, betont Benny Leuchter: „Sanft anfahren, sanft bremsen, sanft lenken, Motorbremse nutzen.“ Und bricht der Wagen trotzdem aus: „Die Vorderräder immer in die Richtung lenken, in die ich fahren will“, rät der Profi.

Das Auto muss winterfest sein

Aber nicht nur der Fahrer, sondern auch das Auto muss winterfest sein: Das Kühlwasser muss mindestens minus 20 Grad aushalten, sonst droht ein Einfrieren – was erhebliche Schäden an Wasserpumpe und Motor verursachen kann. Auch für das Wischwasser gilt: Sommerreiniger raus, Winterreiniger rein!

Fahren im Winter – Teil zwei

Im Winter leidet auch die Batterie, vor allem im Kurzstreckenbetrieb. Deshalb raten Bunke und Leuchter: ein Batterieladegerät anschließen. So sei die Batterie immer ausreichend geladen. Was wenige wissen: Auch im Winter sollte die Klimaanlage laufen: Sonst sei die Luft im Auto zu feucht und die Scheiben beschlagen. Dank Klimaanlage werde trockene Außenluft ins Innere geblasen. Die Temperatur sollte immer bei rund 22 Grad eingestellt sein.

Was viele in Herbst und Winter falsch machen: Die Nebelschlussleuchte sollte erst bei Sichtweiten unter 50 Metern eingeschaltet werden – und dann sollte man auch nicht schneller als 50 km/h fahren. Weiterer Fehler: bei niedrigen Temperaturen den Reifendruck verringern. Früher, als es noch Diagonalreifen gab, habe so etwas Sinn gemacht – doch Diagonalreifen gebe es nicht mehr. Wer heute den Luftdruck absenkt, verschlechtert die Haftung und erhöht den Spritverbrauch. Und genau das wolle man ja nicht.

Von Carsten Bischof