Serienproduktion des Variant im Wolfsburger VW-Werk gestartet

Nun sind alle Familienmitglieder vollzählig: Am Montag startete im Wolfsburger VW-Werk die Serienproduktion des Golf Variant, der bis vor einigen Monaten in Zwickau gefertigt wurde. Damit wird die Produktion der kompletten Golf Familie im Stammwerk gebündelt. Dazu gehören neben den Golf und dem Golf Variant auch der Golf GTE, Golf GTI, Golf R-Line, Golf Alltrack und noch einige mehr. Mehr als 6000 Mitarbeiter fertigen die Golf Derivate in der Fertigung 1. Der neue Variant wird auf der Montagelinie 2 gebaut.

Das Werk und der Golf haben eine lange gemeinsame Tradition. 1974 lief der erste Golf vom Band und seitdem alle weiteren Generationen. Ein Startschuss für eine echte Erfolgsgeschichte, denn Wolfsburg ist und bleibt die Heimat des Golf. Auch der Variant kehrt quasi nach Hause zurück, denn bereits von 1993 bis 2006 wurde er auf Basis des Golf 3 und des Golf 4 im Werk Wolfsburg produziert.

Golf-Familie nun komplett in Wolfsburg vereint

Werkleiter Stefan Loth: „Der Golf ist und bleibt eine Ikone. Glücklicherweise gibt es nicht nur den einen Golf, sondern gleich eine ganze Reihe starker Derivate. Mit dem Produktionsstart des Golf Variant ist die Modellfamilie nun endlich komplett hier am Standort vereint. Ich finde, wir können stolz darauf sein: Die achte Generation des Golf kommt künftig mit allen neun Derivaten einzig und allein aus unserer Wolfsburger Fertigung. Ein Anlauf ist immer Mannschaftssport – und auf den Anlauf des Variant freuen wir uns besonders. Mein Dank geht an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in den vergangenen Monaten immer wieder mächtig ins Zeug gelegt haben. Denn wir wissen: Gemeinsam können wir hier schnell und flexibel auch eine sehr hohe Modellvielfalt bauen.“

Die zuständige Betriebsrätin Sabine Musiol-Wegner: „Die Kolleginnen und Kollegen haben sich mit umfassenden Qualifizierungen gut auf den Golf Variant vorbereitet. Jetzt geht es darum, dass wir mit diesem großartigen Auto an der Montagelinie 2 schnell auf Stückzahl kommen, damit Beschäftigung sichern, aber auch unsere Kunden wieder mit Variants in Top-Qualität aus Wolfsburg versorgen. Die Belegschaft ist dafür bereit.“

