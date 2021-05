Seat bringt ersten vollelektrischen Roller auf deutschen Markt

Martorell

Die spanische VW-Tochter bringt ihr Angebot an Elektrorollern jetzt auch in Deutschland auf den Markt. Dafür wurde ein Vertriebs- und Servicenetz in Deutschland aufgebaut: Zum Marktstart sind bereits mehr als 90 offizielle Seat-Vertragshändlern dabei. Neben dem bekannten SEAT MÓ eKickScooter 65 ist ab sofort auch der vollelektrische, nahezu lautlose und lokal emissionsfreie Elektroroller SEAT MÓ eScooter 125 zu haben.

Das Modell ist der erste vollelektrische Roller der Marke und kostet rund 6700 Euro. Der 5,6 kWh große Akku ermöglicht eine Reichweite von bis zu 137 Kilometern und lässt sich schnell ausbauen, um ihn flexibel an beliebigen Orten mit Steckdose aufladen zu können. Unterwegs erlauben drei Fahrmodi wahlweise eine besonders energieschonende („Eco“), eine ausgewogene („City“) oder eine möglichst dynamische („Sport“) Fahrweise.

Perfekt für die Großstadt

Im Idealfall beschleunigt der Roller in nur 3,9 Sekunden aus dem Stand auf 50 km/h, maximal sind 95 km/h möglich. Ein Rückwärtsgang erleichtert das Rangieren und mit Stauraum für zwei Helme ist auch die Mitnahme einer weiteren Person möglich. Über die kostenlose My Seat MÓ App lässt sich der Roller zudem über das Smartphone lokalisieren, starten und kann über eine individuelle digitale Freigabe auch von anderen Fahrern benutzt werden.

Seat hat das Fahrzeuge speziell für urbane Ballungsräume entwickelt. So macht der Roller im urbanen Umfeld die Parkplatzsuche überflüssig, ermöglicht dort emissionsfreies und flüsterleises Fahren bei niedrigen Unterhaltskosten, eignet sich dank seiner Reichweite aber auch für Wochenendausflüge.

Die Einführung des SEAT MÓ eScooter 125 hat auch in anderen wichtigen europäischen Märkten bereits begonnen. Die allerersten Schritte auf internationalem Parkett hat SEAT MÓ mit dem Verkaufsstart in Italien bereits hinter sich. Im Mai und Juni wird die Einführung der Marke zudem auf Frankreich, Österreich und Schweden ausgeweitet.

SEAT MÓ ist zudem in Griechenland präsent – auf eine besondere Art und Weise. Dort wird die Marke Mikromobilitätslösungen zu einem internationalen Projekt des Volkswagen Konzerns beitragen: Die griechische Insel Astypalea soll durch nachhaltige und vernetzte E-Mobilität sowie Sharing-Dienste zu einer CO2-freien Insel werden.

