Barcelona

Unter dem Namen Seat MO bietet die spanische Volkswagen-Tochter seit genau einem Jahr moderne, urbane Mobilitätsdienstleistungen an. Es begann mit E-Scooter-Sharing Barcelona, jetzt weitet Seat MO sein Angebot aus.

732 E-Roller stellt Seat MO zur Verfügung

Für seine Sharing-Dienste stellt Seat MO Elektro-Fahrzeuge zur Fahrzeuge. In den vergangenen zwölf Monaten hat Seat MO nach eigener Aussage 732 Elektro-Roller (MO 125 und MO 65) in Barcelona und in L’Hospitalet de Llobregat eingesetzt. Die dazu gehörende Seat MO Motosharing App sei über 100 000 Mal heruntergeladen worden.

Seat rechnet nun vor: „Während dieser Zeit konnten im Stadtbereich im Vergleich zur Nutzung eines privaten Pkw etwa 60 Tonnen CO2 und die Lärmbelästigung um etwa 4,5 Millionen Dezibel reduziert werden.“ Sharing-Nutzer hätten eine Zeitersparnis von etwa zehn Minuten pro Fahrt und etwa 30 Minuten pro Tag. Dank neuer Partner könnten Nutzer per App jetzt auch einen Taxiservice buchen.

Weitere Kooperationen geplant

„Die Ausweitung der Kooperationen ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu nachhaltigeren Städten mit geringeren Lärm- und Emissionsbelastungen“, sagt Lucas Casasnovas, Geschäftsführer von Seat MO. „Mit Seat MO möchten wir Mobilität für alle zugänglich und erschwinglich machen – sowohl mit vollelektrischen Mikromobilitätsprodukten als auch mit Dienstleistungen.“

