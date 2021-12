Schwerbehindertenvertretung bei Volkswagen setzt Zeichen für Teilhabe

Wolfsburg

Insgesamt 7,8 Millionen Menschen in Deutschland sind anerkannt schwerbehindert, rund 1 Million von ihnen stehen trotzdem mitten im Arbeitsleben. Doch es könnten mehr sein. Denn leider gibt es auch in der heutigen Gesellschaft noch Teilhabe-Defizite. Um auf die Situation schwerbehinderter Menschen aufmerksam zu machen und ein deutliches Zeichen für selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe zu setzen, beteiligten sich jetzt die Schwerbehindertenvertretung bei Volkswagen (SBV), das Unternehmen, die der Betriebsrat, die IG Metall und die Stadt Wolfsburg am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung.

Zu diesem Zweck wurden in Wolfsburg am Freitag markante Gebäude, wie die VW-Arena, das Gewerkschaftshaus, das Schloss oder die Autostadttürme lila angestrahlt. An den Werkstoren verteilte die SBV zudem Flyer, die für das Thema sensibilisierten und auf Projekte und die Arbeit der SBV bei Volkswagen hinwiesen.

Das Miteinander als VW-Erfolgsgeheimnis

„Volkswagen ist in Sachen Teilhabe vorbildlich“, lobte Freddy Soika, Vertrauensperson für schwerbehinderte und gleichgestellte Menschen. Die Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaft, Betriebsrat, SBV und Unternehmen funktioniere hervorragend. Auch mit der Stadt kooperiere man bei diesem Thema eng. „Es ist unser Tagesgeschäft im Integrationsausschuss zu diskutieren, wie wir Menschen mit Einschränkung eine gleichberechtigte Mitarbeit ermöglichen können“, lobte auch Betriebsrätin Susanne Preuk.

In Wolfsburg wurden am Freitag zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung zahlreiche Gebäude wie hier die VW Arena in lila angestrahlt. Quelle: Roland Hermstein

„Unser Erfolgsgeheimnis ist unser gemeinsamer Wille zur Veränderung zur Verbesserung der gleichberechtigten Teilhabe am Arbeitsplatz“, erklärte Sabine Schönberg, Personalleiterin der Volkswagen Service Factory und Inklusionsbeauftragte. Durch dieses enge Miteinander finde man regelmäßig Lösungen. Davon würden nicht nur die Beschäftigten, sondern auch das gesamte Unternehmen profitieren.

Vorzeigeprojekte beim Autobauer

Beispiele dafür gibt es bei Volkswagen genug. Nicht umsonst wurde das Unternehmen bereits 2012 mit dem Inklusionspreis der Deutschen Wirtschaft ausgezeichnet. Neben einem Logistikzentrum, in dem ausschließlich Menschen mit Behinderung arbeiten, gibt es zum Beispiel auch das Vorzeigeprojekt in Halle 35. Dort werden Mitarbeiter mit Einschränkung wieder voll wertschöpfend in die Produktion integriert. Vier Millionen Euro hat der Volkswagen Konzern dafür in die Hand genommen und die Halle 35, in der Cockpits vormontiert werden, ganz nach den Bedürfnissen dieser Mitarbeiter umgestaltet.

Auf die Bedürfnisse des Mitarbeiters abgestimmte Trainingsmaßnahmen bilden eine zentrale Säule des Demografie-Projektes STARK in der Cockpit-Vormontage der Halle 35 im Werk Wolfsburg. Quelle: Matthias Leitzke

Erst im Sommer ist zudem das Projekt „Ergonomie Standort Wolfsburg“ gestartet. „Experten aus den Fachbereichen arbeiten dort mit uns zusammen an ergonomischen Verbesserungen dr Arbeitsplätze- und Prozesse“, erläutert Soika. Auch das Recruiting und den Bereich Ausbildung gestakte man vollständig barrierefrei, ergänzt Schönberg. Eine eigene Abteilung unter Schönberg kümmert sich zudem ausschließlich um das Thema Fördermittel. Gerade für Privatpersonen eine äußerst komplizierte Angelegenheit. „Wir helfen unseren Beschäftigten dabei und übersetzen die Anträge quasi in normale Sprache“, erklärt sie.

Viele Betriebe verweigern sich

Insgesamt rund 3000 schwerbehindert Menschen arbeiten bei VW in Wolfsburg. Die Quote am Standort liegt damit bei knapp über 5 Prozent, bundesweit allerdings sogar bei über 7 Prozent. Damit erfüllt der Autobauer die gesetzlich festgelegte Quote von 5 Prozent. Leider ist Volkswagen mit seinem Engagement aber eher die Ausnahme als die Regel, weiß Anna-Katharina Völke, Politische Sekretärin der IG Metall Wolfsburg. „Es gibt leider noch viel zu viele Unternehmen, die diese Quote nicht erfüllen“, sagt sie.

Diese „Totalverweigerer“ würden sich lieber mit den bei nicht Erfüllung der Quote fälligen Ausgleichszahlung von 125 bis 350 Euro im Monat von ihrer Verantwortung frei kaufen. Die IG Metall fordert deswegen eine deutliche Erhöhung der Ausgleichabgabe und härtere Sanktionen bei Verstößen gegen die Beschäftigungspflicht.

Von Steffen Schmidt