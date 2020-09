Schweizer fährt mit ID.3 ohne Stopp von Zwickau nach Schaffhausen

Zwickau

Felix Egolf ist ein „Hypermiler“. So heißen die Autotester, die mit dem Ziel eines tiefstmöglichen Verbrauchs und höchstmöglicher Reichweite unterwegs sind. Der pensionierte Linienpilot „segelt“ über die Straßen, indem er den Fuß immer wieder vom Gas nimmt und das Auto rollen lässt. Das spart Treibstoff – oder im aktuellen Fall Strom.

Vollgeladen geht es los: Im Volkswagen Werk Zwickau, das komplett auf die Produktion von E-Autos umgerüstet wurde, nimmt Felix Egolf den neuen ID.3 in Empfang. Quelle: Volkswagen

Anzeige

Für seine neueste Herausforderung hat er sich den vollelektrischen ID.3 von Volkswagen ausgesucht: Der Rekordjäger will das Reichweiten-Limit des Elektroautos ausloten, mit einer Fahrt von Deutschland in die Schweiz, über rund 530 Kilometer. In Zwickau wartet ein ID.3 in der mittleren Batterie-Variante mit 58 kWh auf den Testfahrer. Nach einer Einführung wird das Elektromobil beladen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Mit Mehrgewicht unterwegs

Gemäß dem Fahrzeug-Steckbrief hat der ID.3 mit vollgeladener Batterie eine WLTP-Reichweite von 420 Kilometern. Dabei wird aber nur vom Fahrer ohne Gepäck ausgegangen. Doch Felix Egolf, der Kameramann und das Equipment bringen es auf knapp 250 Kilo. Der erfahrene Autotester will beweisen, dass er selbst mit massivem Mehrgewicht die Werksangaben toppen kann.

Die Rekordfahrt startet um kurz nach 5 Uhr in der Frühe. Bereits nach den ersten hundert Metern wird klar, was einen Hypermiler von anderen Autofahrern unterscheidet: Er ist konzentriert, schwungvoll und sehr vorausschauend unterwegs – das Bremsen wird möglichst vermieden, damit der Wagen konstant in Bewegung bleibt. Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt 56 Stundenkilometer. „Optimal wäre, ein Drittel der Gesamtstrecke ohne Motorenkraft zurückzulegen.“

Segeln im Fichtelgebirge

Navigation, Tagfahrlicht, Radio und Lüftung bleiben an. Denn der Komfort soll auch während des Langstreckentests nicht geschmälert werden. Die erste Hälfte der Route besteht hauptsächlich aus Autobahnkilometern,

Dank der Auf-und-Ab-Topografie der A9 durch das Fichtelgebirge sind immer wieder längere Segelphasen möglich. Anhöhen werden grundsätzlich in eher gemächlichem Tempo erklommen. Das hat aber auch sein Gutes: „Man nimmt die Umgebung bewusster wahr und sieht mehr“, sagt der Hypermiler,

Aufatmen nach 400 Kilometern

Bei Kilometer 87, in der bayrischen Stadt Hof, sind 19 Prozent der Batterie aufgebraucht. Die Reichweiten-Anzeige meldet 346 Kilometer – doch bis zum Wunschziel sind es noch 444 Kilometer. Nach fast 400 Kilometern, gibt es ein Aufatmen: Die Restreichweite entspricht erstmals der Distanz bis zum Ziel in Schaffhausen.

Posieren vor dem Rheinfall: Künftig wird man den ID.3 in der Schweiz häufiger zu Gesicht bekommen. Quelle: Volkswagen

Als die Schweizer Grenze näher rückt, wird vorsorglich recherchiert, wo die nächste Ladestation steht. Doch der Hypermiler vertraut seinem Instinkt – und fährt nach dem Passieren des Zolls unbeirrt weiter, obwohl die Batterie-Leistungsanzeige inzwischen bei zwei Prozent steht und das Ziel noch über zehn Kilometer entfernt liegt. Das Wagnis zahlt sich nach neuneinhalb Stunden Fahrtzeit und einer Strecke von 531 Kilometern aus: Der erste ID.3 in der Schweiz erreicht die AMAG Schaffhausen.

Übrigens: Am Freitag, 11. September, werden in der Autostadt in Wolfsburg die ersten Volkswagen ID.3 an ihre neuen Besitzer ausgeliefert.

Von der Redaktion