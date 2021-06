Wolfsburg

Volkswagen hat sich die Latte selbst hoch gelegt: Bis zum Beginn der Werksferien Anfang August will der Autobauer 40 000 Beschäftigte an den sieben westdeutschen Standorten komplett gegen das Corona-Virus gimpft haben. Einen zusätzlichen Temposchub für die ambitionierte Impfkampagne gibt es nun in Kürze: Im Juli wird das Unternehmen nun den Impfstoff Johnson & Johnson verabreichen können. Impfberechtigt sind alle, die noch keinen Impftermin beim Hausarzt, im öffentlichen Impfzentrum oder einem VW-Impfzentrum haben.

Bei diesem Präparat reicht nur eine Impfung, um vollen Schutz zu gewährleisten. Eine Zweitimpfung einige Wochen später entfällt also. Dennoch tritt der weitgehende Schutz gegen das Virus auch bei Johnson & Johnson bereits nach zwei Wochen ein. Wer bis Mitte Juli damit geimpft ist, wäre also rechtzeitig zum Werksurlaub – und damit für potentielle Reisen in Risikogebiete – immunisiert. Das kann wertvolle Zeit im Wettlauf mit der ansteckenderen Delta-Variante des Corona-Virus sparen.

Schon 25 000 Erstimpfungen

Auch so schon kann sich die Zwischenbilanz der VW-eigenen Impfkampagne sehen lassen. Seit Beginn Anfang Juni habe man bereits rund 25 000 Beschäftigen eine Erstimpfung mit dem Präparat von Biotech verabreicht, informierte nun Dr. Lars Nachbar, Leiter des Volkswagen-Gesundheitswesens.

Dr. Lars Nachbar, Chef des VW-Gesundheitswesens. Quelle: Matthias Leitzke

Ab Anfang Juli werde VW nun in den eigenen Impfzentren vorrangig die nötigen Zweitimpfungen verabreichen. „Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit dem weiteren Impfstoff von Johnson & Johnson jetzt unserem großen Ziel, bis zum Werksurlaub rund 40 000 Impfungen zu schaffen, einen entscheidenden Schritt näher kommen“, sagte Nachbar.

Anmeldungen ab Dienstag, 8 Uhr, möglich

Auch Betriebsratschefin Daniela Cavallo freut über den Stand der Impfkampagne. „25 000 Erstimpfungen sind ein starker Erfolg und Beweis für Kompetenz und Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitswesens. Wir können stolz auf Euch sein! Wir drücken jetzt die Daumen für die Marke der 40 000“, sagte sie in einem Extrablatt der Betriebsratszeitung „Mitbestimmen“.

Anmelden können sich die Beschäftigten für die Impfungen mit Johnson & Johnson bereits ab Dienstag, 29. Juni, 8 Uhr. Dann nehmen die Postfächer der jeweiligen Impfzentren E-Mails mit dem Betreff „Johnson&Johnson“ entgegen. In Wolfsburg ist dies die E-Mail-Adresse impfung.wolfsburg@volkswagen.de. Alle VW-Tochterfirmen erhalten ein separates Infoschreiben.

Von Steffen Schmidt