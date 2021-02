Wolfsburg

Nachdem schon am Dienstag etliche Mitarbeiter den Arbeitsweg aufgrund des Wetters nicht antreten konnten, kam es auch am Mittwoch aufgrund der extremen Witterungslage zu erhöhten Abwesenheiten der VW-Beschäftigten in der Produktion. Größere Auswirkungen auf den Betrieb habe das aber noch nicht, heißt von Seiten des Unternehmens. VW befindet sich dennoch in Alarmbereitschaft.

Schneeberge auf den VW-Parkplätzen vor dem Markenhochhaus: Volkswagen musste wegen der aktuellen Witterungsverhältnisse noch keine Schichten absagen. Quelle: Britta Schulze

„Bislang mussten wir noch keine Schicht absagen“, sagt Werkleiter Rainer Fessel. „Ich möchte darum den Teams in der Produktion und Logistik herzlich für ihre Flexibilität und Einsatzbereitschaft danken. Gleiches gilt auch für das Facility Management, das weiterhin rund-um-die Uhr im Dauereinsatz ist und die Zufahrtswege für alle frei hält. Alle im Werk packen an, alle machen einen großartigen Job!“

Die Situation sei aber angespannt. So auch die Materialversorgung, da viele Zuliefer-Lkw wegen der schwierigen Witterungsbedingungen auf den Autobahnen im Stau stecken.

Von Steffen Schmidt