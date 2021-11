Wolfsburg

Nach der deutlichen Kritik am aktuellen Kurs von Konzernchef Herbert Diess während der Betriebsversammlung am Donnerstag hat die VW-Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo nun nachgelegt. In einem Interview mit dem Handelsblatt spricht sie von weiteren Versäumnissen im Management und fordert Verbesserungen in der Kommunikation.

Ein großer Streitpunkt sind die von Herbert Diess persönlich angeheizten Gerüchte zu einem Stellenabbau bei Volkswagen. Der VW-Chef hatte es während seiner Rede auf der Belegschaftsinfo erneut versäumt, diese Gerüchte aus dem Weg zu räumen. Genau hier hätte sich Cavallo klare Worte gewünscht. Sie sehe in Sachen Stellenabbau auch nach der jüngsten Betriebsversammlung noch nicht klar, sagte Cavallo. „Die Belegschaft fragt sich, was das Unternehmen auf den Tisch legen wird. Bislang liegt da nichts. Es gibt nach wie vor keine Anträge an uns, sich mit einem Personalabbau zu befassen. Und dazu sehen wir auch absolut keinen Anlass.“

Cavallo bemängelt Kommunikationsstil des VW-Chefs

Dabei kritisiert sie vor allem den Kommunikationsstil des Konzernchefs. Solche Themen sollten zuerst intern und nicht über die Medien lanciert werden. „Die Kommunikationsform von Herrn Diess teile ich nicht. Wenn es Themen gibt, bei denen er der Auffassung ist, dass wir abweichen müssen von unseren bisherigen Verabredungen, dann gehört das auf den Tisch, und zwar zuallererst dort, wo wir auch zusammenkommen. Wir zwei haben einen Regelaustausch, wir haben Gremien. Dort hat er kein Wort über einen Stellenabbau“, sagte Cavallo.

Sie persönlich sehe auch durch die Transformation keinen Bedarf an neuen Stellenabbau. Zwar könnten in dem ein oder anderen Bereich Stellen wegfallen, doch dafür würden andernorts neue Jobs entstehen. Hier verweis sie beispielsweise auf die Batteriezellenfertigung. „Die menschenleere Fabrik wird es 2030 nicht geben und 2040 auch nicht. Wir müssen schauen, welche Aufgaben es in Zukunft im Rahmen der Elektromobilität geben wird und wie es uns gelingt, diese Aufgaben auch weiterhin mit unseren Beschäftigten zu bewältigen“ betonte Cavallo.

Cariad braucht mehr Tempo

Mit den grundsätzlichen Plänen des Konzern-Chefs zeigte sie sich einverstanden. „Ich glaube schon, dass Herbert Diess die richtige Unternehmensstrategie formuliert hat“, sagte Cavallo. „Jetzt aber geht es darum, sie umzusetzen.“ Hier hapere es aus ihrer Sicht noch an einigen Stellen, besonders im Hinblick auf die Zusammenarbeit der einzelnen Konzernmarken.

Als Beispiel nannte sie die immens wichtige Software-Sparte Cariad. Seitdem der Manager Dirk Hilgenberg die Leitung inne habe, „läuft es mit der Cariad viel besser“, so die Betriebsratschefin. Aber: „Aus unserer Sicht könnte Cariad eine höhere Geschwindigkeit haben. Da müsste aus meiner Sicht auch Herr Diess mehr unterstützen.“

Halbleitermanagement fehlte Nachhaltigkeit

Gleiches gelte auch für den chinesischen Markt, für den Diess innerhalb des Konzernvorstands die Verantwortung trägt. „Wir brauchen großes Augenmerk auf den chinesischen Markt“, so Cavallo. Im Reich der Mitte kommen die Elektromodelle Volkswagens aufgrund starker chinesischer Konkurrenz bisher nicht so gut an, wie geplant. „Deshalb sollten wir überlegen, unsere Software-Entwicklung stärker zu lokalisieren, um chinesischen Kundenwünschen besser entsprechen zu können. Das muss ein großer Schwerpunkt des Konzernvorstands sein“, forderte sie.

Zudem erneuerte sie die Kritik bezüglich des Chipmangels. „Es hat ein nachhaltiges und strategisches Halbleitermanagement gefehlt“, sagte Cavallo. Andere Unternehmen wie etwa BMW hätten dies besser gemacht. Diess Ankündigung, ins Chipdesign einzusteigen, sei der richtige Weg. Nur: „Die Frage ist, wann setzt er das um ?“

Von Steffen Schmidt