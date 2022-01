Wolfsburg

Die gute Nachricht zuerst: An den bisherigen Schichten im Wolfsburger VW-Stammwerk ändert sich zumindest bis zum Monatsende nichts. Das teilte ein VW-Sprecher jetzt auf AZ/WAZ-Anfrage mit. Aber – und das ist die schlechte Nachricht: Klarheit über die Fahrweise in den kommenden Monaten gibt es noch nicht. Deshalb sagt die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo in einer internen Mitteilung an die Belegschaft: „Wir erwarten, dass das Unternehmen jetzt zeitnah die Arbeitszeitkommission ansteuert und die Dinge beim Namen nennt.“

Wolfsburger Bänder laufen auf Sparflamme

Hintergrund: Der Halbleitermangel trifft Volumenmarken wie Volkswagen und Skoda am heftigsten. Denn: Der Konzernvorstand hat die Chips, die er bekommen konnte, auf margenstarke Premiummarken und in den Bau von Elektrofahrzeugen verteilt. Das heißt für Wolfsburg: Dauerkurzarbeit und eine Produktion von nur noch 400 000 Fahrzeugen in 2021 – eigentlich sollten über 800 000 pro Jahr sein.

Daniela Cavallo: Das Unternehmen muss jetzt Farbe bekennen. Quelle: Betriebsrat

Kurz vor Jahresende bereitete Personalvorstand Gunnar Kilian die Wolfsburger Belegschaft auf noch härtere Zeiten vor: 2022 könnten sogar einige Schichten komplett wegfallen, weil dem Stammwerk schlicht die Chips für die Fahrzeugproduktion fehlen. Anfang Dezember kündigte Produktionsvorstand Christian Vollmer an, eine feste Zuteilung der Halbleiter für das gesamte Quartal 2022 vorzunehmen – das gebe Planungssicherheit. Gunnar Kilian wurde deutlicher: Die bisherigen Fahrweisen der jüngeren Vergangenheit seien „nicht mehr darstellbar“, man müsse mit der Arbeitnehmervertretung über eine Veränderung der Schichtmodelle sprechen. Im Klartext dürften Wegfall oder Zusammenlegung von Schichten gemeint sein.

Betriebsrat will endlich Klarheit

Klarheit über die konkrete Fahrweise in den kommenden Monate gibt es aktuell aber noch nicht. „Fest steht bisher nur: Das Unternehmen will Schichten reduzieren, hat sich dazu aber auch im neuen Jahr bisher noch nicht geäußert“, heißt es in einer Mitteilung des Betriebsrats. An der Montagelinie 1 gebe es aktuell beispielsweise Tag- und Dauernachtschicht. Wie es in der Produktion konkret weitergehen soll, hat Volkswagen bisher noch nicht gesagt: „Wir erwarten daher, dass das Unternehmen jetzt Farbe bekennt.“

Sie stellt klar: „Die Folgen einer geänderten Fahrweise dürfen betroffene Kolleginnen und Kollegen nicht einseitig ausbaden. Vor dem Hintergrund des Halbleitermangels, den unsere Belegschaft nicht zu verantworten hat, kämpfen wir deshalb für einen Teilausgleich. Das heißt konkret: Wenn Nachtschichten und damit Zuschläge verloren gehen, muss der daraus resultierende Entgeltverlust ein Stück weit abgefedert werden.“

Von Carsten Bischof