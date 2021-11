Wolfsburg

Der positive Trend der letzten Wochen setzt sich fort: Auch in den anstehenden Kalenderwochen 47 und 48 wird im Wolfsburger Stammwerk wieder mehr produziert. Für eine Vollauslastung, die zeitweise gerüchteweise im Raum stand, reicht die Halbleiter-Versorgung aber noch nicht. Die entsprechende Fahrweise hat Volkswagen am späten Dienstagnachmittag bekannt gegeben.

Demnach können sich die Beschäftigten auf deutlich mehr Arbeit, aber gleichzeitig auch lange Wochenenden. Das gilt zumindest schonmal für die kommende Woche. Da kommen von Dienstag, 23. November, bis Donnerstag, 25. November, an allen Montagelinien alle Schichten zum Einsatz. Am Montag, 22. November, und Freitag, 26. November hingegen ruht die Fertigung erneut komplett.

VW-Chef Herbert Diess: „Wir werden sicher nicht jedes Auto bauen können.“ Quelle: Silas Stein

In der Kalenderwoche 48 packt Volkswagen sogar noch eine Schippe drauf. Demnach ruht dann noch am Montag, 29. November, die Arbeit. Von Dienstag, 30. November, bis Freitag, 3. Dezember, wird dann wieder komplett in allen Schichten gearbeitet. Für die betroffenen Beschäftigten ist wie gewohnt Kurzarbeit beantragt.

Halbleiter-Versorgung stabilisiert sich, bleibt aber volatil

Obwohl längst nicht alles wieder normal läuft, ist die Verbesserung seit Anfang November nicht zu übersehen. Standen in den Monaten davor die Bänder teilweise über Wochen komplett still oder kam lange Zeit nur die Frühschicht zum Einsatz, kann seit Monatsanfang an manchen Tagen wieder voll gearbeitet werden. Die Halbleiter-Versorgung scheint sich also langsam wieder zu stabilisieren. Diese Einschätzung teilt auch Konzern-Chef Herbert Diess. „Das Schlimmste sei überstanden“, sagte Diess jüngst bei der Vorstellung der Quartalszahlen.

Dennoch müsse man sich auch 2022 auf Engpässe bei den wichtigen Elektronik-Chips einstellen. „Wir werden sicher nicht jedes Auto bauen können“, so Diess. Schuld daran ist ein strukturelles Problem auf dem globalen Halbleitermarkt. Die weltweiten Produktionskapazitäten reichen mittlerweile nicht aus, um die Nachfrage zu bedienen. Und die wiederum wird wohl stetig weiter steigen. Schuld daran ist das „Internet der Dinge“, wie Diess am Montag auf einem Wirtschaftskongress der „Süddeutschen Zeitung“ erklärte. Die zunehmende Vernetzung von Geräten im „Internet der Dinge“ führe, dass letztlich auch viel mehr Elektronik nachgefragt werde.

Von Steffen Schmidt