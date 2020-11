Wolfsburg

Nachdem VW die für November eigentlich vorgesehenen Extraschichten an den Samstagen bereits gestrichen hatte, trifft es nun auch die für die Belegschaft lukrativen Sonntage. Darüber hinaus sollen auch Absagen von regulären Schichten im Dezember im Raum stehen. Im Gespräch ist, dass die Weihnachtsferien in der Produktion schon am 18. Dezember starten könnten. Die Entscheidung über die Fahrweise im Dezember ist aber noch nicht gefällt.

Über die Gründe für die Maßnahmen ist weiter wenig bekannt. VW hatte aber stets betont, in der Corona-Zeit „auf Sicht zu fahren“ und kurzfristige Anpassungen vorzunehmen. Im Oktober wurden wieder deutlich weniger Autos ausgeliefert. Hinzu komm ein Teilemangel bei der Produktion von Hybriden und auch coronabedingte Lieferschwierigkeiten könnten eine Rolle spielen.

Lesen Sie auch

Von Steffen Schmidt