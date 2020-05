Schichtabsagen, Schließtage: Wie geht es mit der Produktion im VW-Werk weiter?

Wolfsburg

Gerade einmal seit zwei Wochen wird im Wolfsburger VW-Werk wieder produziert, da muss der Autobauer höchstwahrscheinlich schon wieder einen Gang zurückschalten. Der Wiederanlauf könnte so zum Stotterstart werden. Grund dafür ist die weiterhin dramatisch schlechte Absatzsituation. Quasi in ganz Europa kam der Neuwagenverkauf zum Erliegen, die Verkäufe der Marke fielen um 83 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wenn keine Autos gekauft werden, müssen auch keine gebaut werden. In einer offiziellen Stellungnahme heißt es: „Dem geplanten schrittweisen Wiederanlauf angemessen, passen wir in einzelnen Linien der Produktion die jeweilige Fahrweise fortlaufend an.“

Fahrplan: VW-Betriebsrat stimmt darüber am Dienstag ab

Wie genau VW in Wolfsburg auf die Absatzkrise reagiert, entscheidet sich am Dienstag, 12. Mai. Dann stimmt der Betriebsrat über die vom Unternehmen beantragte, angepasste Fahrweise in der Produktion ab. Im Raum stehen neben dem Absagen einzelner Schichten auch komplette Schließtage an einigen Linien. Klar ist: Angesichts der Ausmaße der Absatz-Krise ist „business as usual“ auch in Wolfsburg kaum möglich, so dass einige Mitarbeiter aus den direkten Bereichen wohl bald wieder häufiger Zuhause bleiben müssen.

Von Steffen Schmidt