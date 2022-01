Scarpino: Volkswagen rüstet Montagelinie 1 jetzt für ID.3-Teilmontage um

Wolfsburg

Jetzt geht es schnell: Laut Betriebsrat investiert Volkswagen bereits ab Anfang Februar in die Vorbereitung der ID.3-Fertigung in Wolfsburg. Dafür muss die Montagelinie 1 des Stammwerks umgebaut werden.

Umbau und Schulung von Beschäftigten stehen an

In einer internen Mitteilung gibt der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Gerardo Scarpino Details bekannt: Demnach bereitet sich Volkswagen jetzt auf den Start der ID.3-Teilmontage an der Montagelinie 1 vor. Das Elektroauto soll ab 2023 in Wolfsburg teilmontiert werden, die einzelnen Bestandteile werden aus Zwickau angeliefert. Hierfür ist nicht nur die Anpassung der Technik nötig. Sondern die Mitarbeiter müssen auch entsprechend geschult werden.

Denn: „Ab 2024 soll dann auch am Mittellandkanal die Vollfertigung starten“, schreibt Gerardo Scarpino. „Die Gespräche zum Standortpaket für den ID.3 sind gut unterwegs und liegen voll im Plan. Sie laufen in den nächsten Wochen wie geplant weiter.“ Die Mittel sollen nach und nach freigegeben werden.

„Trinity“-Standort soll Ende März feststehen

Damit nicht genug: Auch für das „Trinity“-Projekt sei Volkswagen im Zeitplan. „Bis Ende März“ solle die Entscheidung über den genauen Standort des neuen Werks gefällt werden. „Festgelegt hat sich das Unternehmen dazu aber noch nicht“, betont er. Bisher gebe es lediglich „Spekulationen“ über Warmenau als Standort.

Fest steht nur: 2026 solle das neue „VW-Flaggschiff“ starten. Und zwar „in der Nähe des Stammwerks“.

Von Carsten Bischof