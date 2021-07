Sara-Frenkel-Preis: Volkswagen sucht Ideen für respektvolles Miteinander

Wolfsburg

Bereits zum zweiten Mal wird die Volkswagen Berufsausbildung gemeinsam mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung des Betriebsrats im November den Sara-Frenkel-Preis verleihen. Ausgezeichnet wird die beste eingereichte Projektidee, die ein Zeichen für Respekt und Toleranz setzt.

Sarah Frenkel setzt sich bis heute unter anderem für das Gedenken an im Nationalsozialismus umgekommene Kinder von Zwangsarbeiterinnen ein. Quelle: Matthias Leitzke

„Wir möchten gemeinsam dafür einstehen, dass unser partnerschaftliches Verhalten bei der Volkswagen AG am Arbeitsplatz auch in die Gesellschaft getragen wird“, heißt es in der aktuellen Ausschreibung zum Sara-Frenkel-Preis. Entsprechend richtet sich die Initiative der Auszubildenden von Volkswagen in Wolfsburg an junge Personen im Alter von 16 bis 25 Jahren mit kreativen Ideen für ein besseres Miteinander. Sie wollen junge Menschen ermutigen, sich für mehr Respekt und Toleranz in der Gesellschaft stark zu machen.

Bewerbungen sind noch bis 19. September möglich

Werte, für die sich die Namenspatronin des Preises, Sara Frenkel-Bass, bis heute unermüdlich einsetzt. Die polnische Jüdin überlebte unter verdeckter Identität den Holocaust und zwei Jahre Zwangsarbeit bei der damaligen Volkswagenwerk GmbH. Indem sie die Öffentlichkeit an ihren Erfahrungen teilhaben lässt, leistet sie einen wertvollen und sehr geschätzten Beitrag zur Erinnerungskultur nicht nur von Volkswagen. Die Stadt Wolfsburg hat ihr zu Ehren 2010 ein Mahnmal und einen Platz am Nordkopf nach ihr benannt. Der Standort des Denkmals ist übrigens ein historisch authentischer Ort, an dem damals ein Verbindungsweg zwischen zwei Zwangsarbeiterlagern befand: dem Gemeinschaftslager und dem Ostlager.

Der Sara-Frenkel-Preis ist mit insgesamt 3000 Euro dotiert. Die mit Vertretern aus Kultur, Wirtschaft und Politik besetzte Jury wird die drei Bewerbungen mit den besten Vorschlägen für ein tolerantes Miteinander auszeichnen. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Bewerbungen können noch bis zum 19. September online unter www.volkswagen-respekt-toleranz.de eingereicht werden.

Von der Redaktion