Im ZeitHaus der Autostadt stehen viele Klassiker und Meilensteine der Automobilgeschichte. Aber schwimmen kann nur ein Auto: das Amphicar 770 von 1961. Autostadt-Mechaniker Gerald Gretzke lud WAZ-Redakteur Carsten Bischof jetzt zu einer unvergesslichen Ausfahrt ein – zu Lande und zu Wasser. Hier sein Bericht:

Zuerst ist alles normal, als mich Gerald – wir kennen und duzen uns – auf dem Kurzzeitparkplatz der Autostadt abholt: Das Amphicar ist ein niedlich dreinschauender 60er-Jahre-Klassiker, in einem freundlichen Türkis und gelb-orangener Autostadt-Beklebung. Die Sitze sind hellbraun bezogen. Aber: Die vielen Knöpfe links auf dem schwarzen Armaturenbrett irritieren mich ein wenig: Handgas, Positionslicht, Choke. „Das könnten wir noch brauchen“, sagt Gerald – und zeigt auf ein Paddel.

Mit dem Cabrio fahren wir in den Mittellandkanal

Bevor ich ins Grübeln komme, startet er den 1200-Triumph-Motor und tuckert mit mir und den 38 PS zum Motorbootclub Wolfsburg. Dort empfängt uns Hafenmeister Hans-Reinhard Hiller grinsend: „Damit wollt Ihr ins Wasser?“ Ja, wir wollen – und Gerald fährt tatsächlich die Rampe langsam herunter und lenkt das Amphicar ins Hafenbecken. Vorher hat er beide Cabriotüren mit einem Extrahebel verriegelt – „das drückt die Dichtungen fester ran – damit kein Wasser rein kommt“.

Das Amphicar 770 der Autostadt im Praxistest

Und plötzlich schwimmen wir tatsächlich im Wasser. Damit wir auch steuern und fahren können, schaltet Gerald das Wendegetriebe hinzu: Jetzt drehen sich am Heck zwei Schiffsschrauben und schieben das Wassercabrio voran. Gelenkt wird das Amphicar nach wie vor über die beiden Vorderräder – „was nicht ganz einfach“, sagt er lachend. Wir kriegen die erste Kurve nicht so ganz, ich drücke uns mit dem Paddel in die richtige Spur. Ein komisches Gefühl...

Im Wasser kommt das Amphicar auf 12 Stundenkilometer

Dann lenkt uns Gerald auf den Mittellandkanal und wir düsen mit 6,5 Knoten (12 km/h) in Richtung Autostadt. Mitten auf dem Kanal! „Ist wie Sportboot fahren“, lacht Gerald. Es schaukelt auch so. Aber das Gefühl ist unbeschreiblich: Wir fahren Auto auf dem Mittellandkanal. Ich strecke die rechte Hand über die Tür in den Kanal: Das Wasser ist angenehm warm. Das Amphicar innen komplett trocken.

Wir sind der Hingucker überhaupt: Radfahrer, Spaziergänger, Autostadt-Besucher und -Mitarbeiter gucken erst ungläubig, zücke dann ihre Handys und machen Fotos und Videos. Und winken. Gerald und ich winken immer wieder freundlich zurück. Und genießen die Sonne und die Stille auf dem Wasser. Dann kommt Gegenverkehr: Das Frachtschiff „Lusitania“ tuckert langsam vorbei – auch ihr Kapitän lächelt und winkt. Wir geraten ins Schwanken und grüßen nett zurück. „Es ist wie Urlaub auf dem Boot“, sagt Gerald lächelnd. Er muss es wissen: Er hat einen Sportbootführerschein und macht öfter Ferien auf dem Boot.

Selbst der Hafenmeister ist begeistert vom Amphicar

Leider ist mein Kurzurlaub vorbei und Gerald steuert das Amphicar zurück in den kleinen Hafen. Kurz vor der Rampe schaltet er das Vierganggetriebe hinzu und gibt Gas – und wir haben wieder festen Boden unter den Rädern. Hafenmeister Hiller ist begeistert: „Solche Autos sieht man ja gar nicht mehr.“ Und lässt sich von Gerald Motor und Technik erklären. Wieder einer, der vom Amphicar begeistert ist. So wie ich.

Das Amphicar 770 Das Amphicar 770 ist das erste zivile Amphibienfahrzeug. Konstruiert wurde es vom deutschen Ingenieur Hans Trippel (1908 bis 2001). Das Amphicar hat eine geschlossene Wanne aus 1,5 Millimeter dickem Blech. Angetrieben wird es von einem 38 PS starken Vierzylinderreihenmotor aus dem Triumph Herald 1200 – auf der Straße mit einem Vierganggetriebe, im Wasser per Wendegetriebe (ein Rückwärts- und ein Vorwärtsgang) und zwei Kunststoffpropellern. Gelenkt wird es mit den Vorderrädern – was die Navigation nicht ganz einfach macht. Zwischen 1961 udn 19687 entstanden 3878 Exemplare – die meisten davon wurden nach Amerika verkauft. Deshalb auch der Zusatz 770: 7 für sieben Meilen schnell im Wasser und 70 für 70 Meilen schnell auf der Straße.

Von Carsten Bischof