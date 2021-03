Sachsen: VW bereitet sich aufs Testen und Impfen vor

Zwickau

Kampf gegen Corona: Volkswagen in Sachsen bereitet sich aufs Testen vor – und aufs Impfen. Von Montag an müssen sich laut Landesverordnung all diejenigen Beschäftigten und Selbstständigen einmal wöchentlich testen lassen, die direkten Kontakt zu Kunden haben, etwa Verkäufer. Arbeitgeber müssen demnach die Tests kostenfrei zur Verfügung stellen.

Vom 22. März an sind Arbeitgeber zudem verpflichtet, ihren Beschäftigten, die vor Ort im Büro arbeiten, einen kostenlosen Selbsttest pro Woche zu ermöglichen. Allerdings gelten die Regeln erst, wenn ausreichend Tests zur Verfügung stehen und deren Beschaffung zumutbar ist. Für Friseure und Fahrschullehrer gilt die Testpflicht bereits. Nun kommt die Pflicht auch für große Unternehmen wie Volkswagen – in der vergangenen Zeit seien schon einige Corona-Schnelltests durchgeführt worden, sagt ein Sprecher.

Sieben Ärzte und neun Krankenschwestern sind bereit

Außerdem rüstet sich VW in Sachsen fürs Impfen: Das Unternehmen sei darauf vorbereitet, in Absprache mit Behörden auch Impfungen vornehmen zu können, erklärte der Sprecher. Sieben betriebsinterne Ärzte und neun Krankenschwestern stehen bereit. „Wir wollen helfen, dass Deutschland in den nächsten Wochen beim Impfen schneller wird.“

Allein in Sachsen könne Volkswagen beim Impfen seiner Beschäftigten rund 11 000 Menschen direkt erreichen. Das Impfen sei der wichtigste Hebel, damit die Wirtschaft sowie das gesellschaftliche Leben wieder schrittweise zur Normalität zurückkehren könne. Wenn ausreichend Impfstoff vorhanden sei, sollen die Mitarbeiter nach Risikogruppen gemäß Vorgaben geimpft werden können.

Von der Redaktion