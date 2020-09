Flensburg/Wolfsburg

Bei Volkswagen steht ein Rückruf des Pick-ups Amarok an. In weltweit rund 200.000 Exemplaren des Modells gibt es laut dem Kraftfahrt-Bundesamt ( KBA) Probleme mit der Fixierung des Reserverads. Dieses könnte „aufgrund eingeschränkt funktionsfähiger Befestigung in den Verkehrsraum gelangen“, heißt es bei der Flensburger Behörde. „Die Maßnahme ist hier beschieden.“

In Deutschland relativ wenige betroffen

In Deutschland seien nach derzeitigem Stand wohl nur relativ wenige Fahrzeuge betroffen - etwa 9000. VW erklärte, der Rückruf selbst sei noch nicht angelaufen. Als nächsten Schritt erwartet das KBA, dass der Autohersteller den Antrag auf die Daten der betroffenen Amarok-Halter stellt, so dass die Aktion vorbereitet werden kann.

Es geht um Autos der Baujahre 2016 bis 2020. Offiziell bekannt sei bisher ein Unfall aus Argentinien. Das KBA untersucht, ob die Rückrufaktion überwacht werden muss. Volkswagen will nun mit einer ergänzenden Halterung an der Karosserie verhindern, dass sich das Reserverad lösen kann. „Starke Staubeinträge können etwa dazu führen, dass die Winde nicht hält“, hieß es zur Erklärung.

Zusammenarbeit mit Autobauer Ford

Die VW-Tochter für leichte Nutzfahrzeuge produziert neben dem Amarok den Transporter, den Crafter und den Caddy sowie verschiedene, davon abgeleitete Sondermodelle. Die geplante Neuauflage des Amarok, der auch in Argentinien gefertigt wird, soll in Zusammenarbeit mit dem US-Autobauer Ford entstehen.

