Riesenerfolg für VW-Tochter Audi: Vierfachsieg bei ADAC GT Masters

Ingolstadt

Vierfacher Meisterschaftserfolg im ADAC GT Masters: Beim Saisonfinale auf dem Nürburgring sicherten sich Audi Sport-Fahrer Christopher Mies und sein Teamkollege Ricardo Feller den Titel in der Fahrerwertung. Ihr Team Montaplast by Land-Motorsport gewann die Teamwertung des ADAC GT Masters. Ricardo Feller konnte sich zusätzlich über den Titel in der Junior-Wertung freuen. Auch die Trophy-Wertung ging mit Florian Spengler an einen Audi-Piloten.

Dickes Lob vom Leiter Audi Sport Customer Racing

„Herzlichen Glückwunsch an die gesamte Mannschaft von Montaplast by Land-Motorsport, unseren Audi Sport-Fahrer Christopher Mies und seinen Teamkollegen Ricardo Feller zu dieser erfolgreichen Saison. Das ADAC GT Masters ist mit rund 60 Piloten und 30 Sportwagen von sieben Herstellern eine der am härtesten umkämpften GT3-Serien. Diese Saison war wieder packend bis zum letzten Meter“, sagt Chris Reinke, Leiter Audi Sport customer racing.

„An den sieben Rennwochenenden haben insgesamt sieben Teams mit fünf Marken Siege gefeiert. Mit vier Saisonsiegen hat der Audi R8 LMS eindrucksvoll seine Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt.“

Von Carsten Bischof