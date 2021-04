Recycling, Grünstrom und mehr: So will Volkswagen klimaneutral werden

Wolfsburg

Die Rückkehr der USA zum Pariser Klimaschutzbakommen, der neue EU Green Deal: Der Klimaschutz gewinne überall auf der Welt an Momentum. „Und Volkswagen ist Teil davon“, sagte Ralf Brandstätter, VW-Markenchef, zur Eröffnung der ersten „Way to Zero-Convention“ am Donnerstag. Unter diesem etwas sperrigen Namen stellte das Unternehmen seine Dekarbonisierungspläne vor und diskutierte auch mit unternehmens-externen Experten über die Mobilität der Zukunft.

Dass diese elektrisch und grün ist, daran ließ Brandstätter erneut keinen Zweifel. „Die Elektromobilität hat das Rennen gemacht und es gibt keinen Weg zurück“, sagte der Manager. Gleiches gelte auch für Volkswagens selbst vorgegebenen Weg der Dekarbonisierung. Als erster Autobauer habe sich VW zu den Pariser Klimazielen bekannt. Dazu stehe man auch heute – und zwar „unumkehrbar und entschlossen“. Da ist es kein Wunder, dass Brandstätter die durch den Green Deal der EU nochmals strengeren Klimavorgaben nicht etwa in Frage stellte, sondern sie vielmehr unterstützte.

VW legt die Latte nochmal höher

Unter den neuen Vorzeichen soll das ambitionierte Unterfangen des VW-Konzerns, bis 2050 klimaneutral zu sein, nun nochmals beschleunigt werden – und zwar mit der Marke VW Pkw an der Spitze. Das neue Ziel der Kernmarke: Die CO2-Emissionen sollen bis 2030 über das gesamte Fahrzeugleben hinweg um 40 Prozent gesenkt werden. Das sind noch einmal 10 Prozent mehr, als ursprünglich angedacht.

Volkswagen sei sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst, begründete Brandstätter. Obwohl die Marke die CO2-Vorgaben der EU im Jahr 2020 sogar unterbot und der Konzern die Latte nur knapp riss, blies der VW-Konzern 2020 satte 369 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid in die Luft. „Wären wir ein Land, lägen wir damit auf einem Level mit Großbritannien“, machte Brandstätter die Dimensionen deutlich.

Ralf Brandstättr eröffnete die „Way zo Zero“-Convention und machte deutlich: VW kennt keinen Weg zurück. Quelle: Friso Gentsch

Um die Ziele zu erreichen, will Volkswagen an vier Stellschrauben drehen. Der erste Hebel ist dabei nicht neu und wurde bereits mit der Strategie „Accelerate“ präsentiert: Die E-Offensive wird deutlich beschleunigt. Der Anteil der E-Fahrzeuge am Gesamtabsatz soll bis 2030 von bislang geplanten 35 auf 55 Prozent erhöht werden. Das entspricht etwa 300 000 Elektroautos zusätzlich pro Jahr. Bis 2030 sollen so mindestens 70 Prozent aller neuen Volkswagen in Europa Stromer sein, für die USA und China hat man sich 50 Prozent vorgenommen.

Volkswagen investiert jetzt in den Bau von Wind- und Solaranlagen

Daneben will Volkswagen auch den CO2--Ausstoß entlang der Lieferketten und in der Produktion weiter senken. So sollen 2030 weltweit alle Standorte ausschließlich mit Grünstrom betrieben werden. Bei der Vergabe von Aufträgen an Lieferanten werde die Nutzung von Grünstrom zum unabdingbaren Kriterium. Und in der Fertigung will das Unternehmen auf Prinzipien der Kreislaufwirtschaft setzen und verstärkt Recyclingmaterialien verwenden.

Zentraler Bestandteil der Strategie: In Salzgittr werden bereits Batterien aus E-Autos recycelt und damit ein Großteil der seltenen Rohstoffe wiedergewonnen. Quelle: LARS LANDMANN

Apropos Recycling: Die konsequente Aufbereitung der Batterien ist ein weiterer zentraler Hebel zur Senkung der Emissionen. Ohne diese Maßnahme sei die Dekarboniserung nicht zu schaffen, erklärte Brandstätter mit Blick auf die in Batterien verwendeten seltenen Rohstoffe und deren Gewinnung. „Das Ziel ist ein nahezu geschlossener Kreislauf mit 90 Prozent Wiederverwertung“, sagte der Marken-Chef.

Letztendlich sei die E-Mobilität aber nur dann effektiv, wenn auch die Nutzung der Fahrzeuge klimaneutral über Grünstrom erfolge. Deswegen steigt VW nun über Kooperationen auch in die Energiewirtschaft ein. „Als erster Automobilhersteller fördern wir im industriellen Maßstab Investitionen in die Erzeugung erneuerbarer Energien“, kündigte Brandstätter an. Dafür nimmt die Marke bis 2025 stolze 40 Millionen Euro für den Bau neuer Solar- und Windparks in Europa in die Hand. Zusammen sollen die Projekte sieben Terawattstunden Grünstrom erzeugen können – und damit mehr als 300 neue Windräder.

Von Steffen Schmidt