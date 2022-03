Wolfsburg

Auf eine waschechte Wahlparty musste VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo nach dem fulminanten Sieg ihrer IG Metall-Liste aufgrund einer Corona-Infektion leider verzichten, die Freude über das gute Ergebnis konnte dieser unglückliche Umstand aber nicht wirklich trüben. „Das heutige Ergebnis lässt keinen Zweifel daran, dass die Volkswagen-Belegschaft genau weiß, wer ihre Interessen am besten vertritt“, sagte Cavallo am Freitagabend im Rahmen einer digitalen Pressekonferenz.

Cavallo sieht Betriebsrats deutlich gestärkt

Satte 85 Prozent der Stimmen hatte die IG Metall-Liste mit Cavallo an der Spitze eingefahren. Für viele angesichts der vielfältigen Konkurrenz mit sieben weiteren Listen – viele davon „Rebellen“ aus den eigenen Gewerkschafts- und sogar Betriebsratsreihen – ein überraschend deutliches Ergebnis. Vor allem auch wegen der schwierigen Situation rund um das Werk Wolfsburg mit Versorgungsengpässen, Unterauslastung, Kurzarbeit und Nachtschicht-Wegfall. Daniela Cavallo hingegen zeigte sich wenig überrascht. „Das alles belastet die Beschäftigten, die sich durchaus auch Sorgen um ihre Zukunft machen. Ich glaube aber, besonders in schweren Zeiten besinnt sich die Belegschaft darauf, wer diese Herausforderungen am besten meistern kann“, analysierte Cavallo und bedankte sich bei allen Wählern und engagierten Metallern.

Erfolgreiches Spitzenduo: Daniela Cavallo und Gerardo Scarpino. Quelle: Carsten Heidmann Fotografie

Ihr Stellvertreter Gerardo Scarpino sah den Erfolg der IG Metall vor allem auf der Erfahrung und Kompetenz begründet. „Wir haben trotz Krise viel für den Standort und unsere Beschäftigten erreicht und zum Beispiel den Campus Sandkamp, den ID.3 und erst vor kurzem das Trinity-Werk nach Wolfsburg geholt. Daran werden wir anknüpfen“, so Scarpino. Die Position des Betriebsrates sehen er und Cavallo durch das Ergebnis deutlich gestärkt. „Natürlich schaut das Unternehmen auf eine solche Wahl. Das Ergebnis stärkt mich als Person – schließlich war es meine Premiere als Betriebsratschefin –, aber vor allem auch die Kontinuität der IG Metall als starke Opposition gegenüber dem Unternehmen“, sagte Cavallo.

Frank Patta gratuliert zu starkem Ergebnis

Frank Patta Quelle: Betriebsrat

Innerhalb des neuen Betriebsrates wird die Opposition hingegen nun vor allem durch „Die andere Liste“ dominiert. Angeführt wird diese vom ehemaligen Ersten Bevollmächtigten der Wolfsburger IG Metall Frank Patta. Im Wahlkampf hatten sich er und die IG Metall durchaus mit harten Bandagen bekämpft. Nach der Wahl schlägt Patta nun versöhnlichere Töne an. „Glückwunsch an die Liste 4 und Respekt für dieses starke Ergebnis“, gratulierte er. Er habe die Wahl von Anfang an als Stimmungsbarometer verstanden. „Anscheinend nimmt die Belegschaft die Lage nicht so dramatisch war, wie wir das angenommen haben.“ Mit den errungenen vier Sitzen zeigt er sich einigermaßen zufrieden. „Das ist in etwa das, was uns zugetraut worden war. Wir hoffen nun auf eine konstruktive Zusammenarbeit“, so Patta.

Zu den großen Verlierern der Wahl gehören hingegen neben der Christlichen Gewerkschaft Metall und vor allem die bisher mit fünf Sitze vertretende MIG18, die diesmal sogar komplett leer ausgeht: Natürlich sei er enttäuscht, sagte Listenführer Antonino Potalivo. „Wir wünschen, trotz unserer Enttäuschung, dass sich diese Wahl nicht nachteilig für die Belegschaft erweist.“

Enttäuschung bei „Wir für Euch“

Dirk Kaiser. Quelle: Boris Baschin

Mehr ausgerechnet haben dürfte sich auch „Die Alternative“ um Dirk Böse, die nur auf eine Mandat kommt, sowie vor allem die Liste „Wir für Euch“, die mit zwei amtierenden Betriebsräten angetreten war und ebenfalls nur ein Mandat erhielt: „Natürlich sind wir enttäuscht“, sagte Listensprecher Dirk Kaiser. Seine Liste fühlt sich wegen vieler zerstörter Wahlplakate unfair behandelt und denkt darüber nach, das Wahlergebnis anzufechten.

Von vorneherein nur Außenseiterchancen hatten „Die Unabhängigen“ sowie der Einzelkandidat Johannes Kaiser. „Leider hat es nicht gereicht für uns, trotzdem danken wir allen, die uns ihr Vertrauen mit ihrer Stimme geschenkt haben“, sagte Christian-Alexander Bohm von den „Unabhängigen“.

Von Steffen Schmidt und Carsten Bischof