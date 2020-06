Rassistischer Werbespot: VW kündigt Konsequenzen in nächster Woche an

Wolfsburg

Der rassistische Werbespot für den Golf 8 hat für heftige Kritik an Volkswagen gesorgt. Das Unternehmen versprach eine detaillierte Aufklärung, der Betriebsrat forderte ernste Konsequenzen für die Verantwortlichen. Die daraufhin am 20. Mai eingeleitete Untersuchung der Konzern-Revision ist nun abgeschlossen. Die ersten Ergebnisse liegen vor. Nun wird in der kommenden Woche der Konzernvorstand diese Erkenntnisse bewerten und über Konsequenzen beraten. Das kündigte Volkswagen am Freitagnachmittag an.

Vorstand will detailliert informieren

„Wir werden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Öffentlichkeit nach der Beratung im Konzernvorstand schnellstmöglich über alle wichtigen Details und Hintergründe informieren, wie es zur Erstellung und Veröffentlichung dieses Clips kommen konnte. Wir werden auch drüber berichten, was Volkswagen unternimmt, um in Zukunft zu verhindern, dass so etwas noch einmal passiert“, so Hiltrud Werner, Konzernvorständin für Integrität und Recht. „Klar ist und bleibt: Rassismus, Diskriminierung und Intoleranz haben bei Volkswagen keinen Platz.“

Das kurze Video war als Werbefilm für den neuen Golf 8 auf Social Media-Kanälen Volkswagens gepostet wurden und erntete umgehend einen Shitstorm. Volkswagen wurde Rassismus vorgeworfen. In der Sequenz war unter anderem ein dunkelhäutiger Mann zu sehen, der von einer überdimensionalen weißen Hand herumgeschubst und schließlich weggeschnippst wird. Zudem war kurz der Schriftzug „Neger“ zu erkennen.

