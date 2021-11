Rasant: Deutsche Nationalspieler rutschen und bremsen im VW ID.4 GTX 

Wolfsburg/Ehra-Lessien

Wer anderen so viel Spaß bereitet, darf auch mal selbst so richtig Spaß haben: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft absolvierte nach dem fulminanten 9:0-Sieg gegen Liechtenstein am Donnerstagabend in der ausverkauften Wolfsburger VW-Arena am Freitagnachmittag ein Fahrsicherheitstraining der besonderen Art – mit VW-Elektroautos auf dem Testgelände in Ehra-Lessien.

Instruktoren erklärten Kickern die Assistenzsysteme

Volkswagen ist Mobilitätspartner der deutschen Nationalmannschaft. Da liegt es nahe, die Kicker mit den neuesten Produkten des Herstellers vertraut zu machen. Und mit der Wirksamkeit der modernen Assistenzsysteme. Die wurden den Spielern um Stars wie Leroy Sane und Thomas Müller von Instruktoren der Volkswagen Driving Experience zuerst theoretisch erklärt. Dann schickten sie die Profifußballer aufs Prüfgelände.

Zur Galerie Die deutschen Nationalspieler absolvierten die Prüfungen überwiegend in ID-Modellen, aber auch im Arteon.

Klar, ein Verteidiger wie Antonio Rüdiger behält auch in Extremsituationen im Strafraum einen kühlen Kopf. Aber wie ist es im ID.4 GTX, der plötzlich auf nasser Fahrbahn zu tänzeln anfängt? Natürlich umkurvt Stürmer Marco Reus geschickt Abwehrspieler im gegnerischen Strafraum. Aber wie ist es, wenn er im ID.3 plötzlich einem Hindernis ausweichen muss? Oder die Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan und Florian Neuhaus: Geht ein Pressing in die Hose, können sie blitzschnell bremsen und zurück zum eigenen Strafraum sprinten. Aber wie machen sie sich beim Bremsduell im ID.4?

Die VfL-Profis kannten die Übungen schon

Nun, das dürfen die Instruktoren natürlich nicht verraten. VW verrät nur so viel: „Spieler und Trainer hatten sehr viel Spaß.“ Und sie hätten einen Eindruck davon bekommen, wie viel Spaß Elektromobilität machen kann. Einen Spaß, den Lukas Nmecha, Maximilian Arnold und Ridle Baku schon kennen – haben sie als VfL-Profis die Übungen doch schon vorher in Ehra absolviert.

Aber all der Spaß hat einen ernsten Hintergrund: „Volkswagen organisiert seit einigen Jahren regelmäßig Fahrsicherheitstrainings für die vom Unternehmen unterstützten Vereine und Verbände“, sagt ein Sprecher. „Hintergrund ist der tragische Tod von Junior Malanda. Der ehemalige Profi des VfL Wolfsburg war im Januar 2015 auf der Autobahn 2 verunglückt.“

Von Carsten Bischof