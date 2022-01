Ingolstadt

Sechs Podiumsplatzierungen in den Tagesergebnissen, zuverlässig funktionierende elektrische Antriebssysteme, volle Wettbewerbsfähigkeit beim Debüt bei der härtesten Rallye der Welt: Audi ist schon mit der ersten Hälfte der Rallye Dakar,die am Samstag endete, sehr zufrieden. Damit nicht genug: Am Montag gab es in der Tageswertung sogar einen Doppelsieg: Mattias Ekström siegte vor seinem Teamkollegen und Titelverteidiger Stephane Peterhansel. Außerdem liefert das neue Antriebskonzept der Autos wichtige Erkenntnisse darüber, wie Audi und weitere Marken des Volkswagen-Konzerns die Elektromobilität erfolgreich im Motorsport etablieren könnte.

Dickes Lob von Audi-Vorstand Oliver Hoffmann

„Was ich bis zum Ruhetag der Rallye Dakar von unserer Mannschaft gesehen habe, beeindruckt mich“, sagt Oliver Hoffmann, Audi-Vorstand für den Geschäftsbereich Technische Entwicklung. „Unser Team hat den Audi RS Q e-tron in Rekordzeit entwickelt. Auf Anhieb sind wir sportlich stark. Unsere Fahrer, Beifahrer und die gesamte Mannschaft zeigen eine tolle Teamleistung. Und unsere Zukunftstechnologie erfüllt die in sie gesetzten Erwartungen.“

Oliver Hoffmann: Der Technikvorstand von Audi ist mit seinem Dakar-Team hochzufrieden. Quelle: Audi

Für große Begeisterung und hohe mediale Aufmerksamkeit sorgten Carlos Sainz/Lucas Cruz bereits am vierten Wettbewerbstag: Den dreimaligen Dakar-Siegern gelang auf der 338 Kilometer langen Prüfung von Al Artawiya nach Al Qaisumah in der saudi-arabischen Wüste der erste Etappensieg des Audi RS Q e-tron. Dabei erreichten die beiden Spanier einen Schnitt von 138 km/h – eine eindrucksvolle Zahl auf unbefestigten Strecken. Mit Jubel empfing das gesamte Team Audi Sport die beiden Tagessieger anschließend im Biwak.

Sechs Podiumsplätze in den ersten sieben Tagen

In der Zwischenbilanz von Audi standen nach sieben Tagen ein erster, zwei zweite und drei dritte Plätze bei den Etappenergebnissen. Zu dieser Erfolgsbilanz beigetragen haben neben Sainz/Cruz auch der vierzehnmalige Dakar-Sieger Stéphane Peterhansel mit seinem Beifahrer Edouard Boulanger sowie Mattias Ekström/Emil Bergkvist, die erst ihre zweite Rallye Dakar bestreiten. „Der Spirit, der im Team herrscht, macht mich stolz“, sagt Julius Seebach, Geschäftsführer der Audi Sport GmbH und verantwortlich für den Motorsport bei Audi.

Die Komplexität der drei Prototypen ist extrem hoch: Das alternative Antriebskonzept kombiniert erstmals einen elektrischen Antriebsstrang mit einer Hochvoltbatterie und einem hocheffizienten Energiewandler. Bei allen Erfolgen musste sich Audi auf inzwischen fast 4.700 Kilometern auch Dakar-spezifischen Herausforderungen stellen. Neben Schwierigkeiten bei der Navigation am zweiten Tag brachten Fahrwerksschäden das Team um alle Chancen.

Das neue Antriebskonzept funktioniert tadellos

Während das Team bereits vor Ort Verbesserungen in vielen Bereichen des Fahrzeugs einfließen lässt, füllt sich die Liste der mittel- und längerfristigen Optimierungspunkte von Stefan Dreyer, Leiter Entwicklung Audi Sport racing, mit jedem Tag der Rallye. „Wir waren überrascht, dass die einzigen Hindernisse bislang in konventionellen Bereichen wie dem Fahrwerk aufgetreten sind. Beeindruckend ist, dass unser innovatives und hoch belastetes Antriebskonzept bis jetzt tadellos funktioniert und auch die Performance des Fahrzeugs stimmt“, sagt Dreyer.

„Zugleich wissen wir, dass die Rallye noch lange dauert. Unser Ziel bleibt es, mit allen drei Autos in Dschidda anzukommen.“ Nach mehr als 8.000 Kilometern erreichen die Teilnehmer am 14. Januar das Ziel der Rallye in der Hafenstadt am Roten Meer.

Von Carsten Bischof