Wolfsburg

Die Produktionsstopps wegen des weltweiten Elektronik-Chipmangels haben im dritten Quartal bei Volkswagen deutliche Spuren hinterlassen. Allein von Juli bis September konnten konzernweit 800 000 Fahrzeuge weniger gebaut werden als 2020, teilte Finanzvorstand Arno Antlitz am Donnerstagmorgen mit. Trotz voller Auftragsbücher – allein in Westeuropa stehen eine Million Bestellungen aus – geht Volkswagen deswegen nicht mehr davon aus, in diesem Jahr mehr Fahrzeuge auszuliefern, als im Corona-Jahr 2020, also 9,3 Millionen.

Auch in den Finanzzahlen des dritten Quartals zeigten sich die Engpässe. Der Umsatz ging um 4,1 Prozent auf 56,9 Milliarden Euro zurück. Das um Sondereinflüsse bereinigte operative Ergebnis fiel um 12,1 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Besonders bei den Auslieferungen stand im dritten Quartal ein dickes Minus von rund 24 Prozent.

Volumenmarken rutschen in die roten Zahlen

Die Volumenmarken traf die Halbleiter-Krise dabei besonders schwer. Um Produktionsverluste auszugleichen, verteilt der Konzern die knappen Halbleiter an jene Modelle, die mehr Rendite versprechen. Premiummarken wie Porsche und Audi trifft die Krise deswegen weniger schwer, sie lieferten weiter starke Margen und fuhren Gewinne ein. Bei der Kernmarke, Skoda und Seat hingegen sieht es ganz anders aus, sie schrieben im dritten Quartal sogar rote Zahlen.

Das ist der Verkauf von Elektro-Autos bei VW:

Einzig mit den Verkäufen von Elektro-Autos zeigte sich der Konzern zufrieden. Im dritten Quartal wurden mit 122 100 Fahrzeugen mehr als doppelt so viele vollelektrische Fahrzeuge ausgeliefert wie im Vorjahreszeitraum (+109 Prozent). Nach neun Monaten haben damit insgesamt 293 100 Kunden ihr neues BEV einer Konzernmarke entgegen genommen.

Volkswagen stellte am Donnerstag die Zahlen fürs dritte Quartal vor.

Aber: Das Ergebnis nach Steuern legte um 5,6 Prozent zu

Unter dem Strich stand so überraschend sogar ein Gewinnanstieg: Das Ergebnis nach Steuern legte um 5,6 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro zu. Dabei spielten Veränderungen im Finanz- und Beteiligungsergebnis sowie bei den Steuern eine Rolle. Die nach dem Rekordgewinn zur Jahresmitte angehobene Gewinnprognose für 2021 bekräftigten die Wolfsburger dennoch. Demnach erwartet der Konzern sowohl vor als auch nach Sondereinflüssen eine Rendite zwischen 6 und 7,5 Prozent und einen Konzernumsatz deutlich über dem Vorjahr.

Robuste Jahreszahlen dank starkem erstem Halbjahr

Das ist vor allem dem starken ersten Halbjahr zu verdanken. Auf die gesamten ersten neuen Monate des Jahres gesehen, steigerte der Volkswagen Konzern seine weltweiten Auslieferungen bis Ende September gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,9 Prozent auf 7,0 (6,5) Millionen Fahrzeuge. Der globale Pkw-Marktanteil sank im selben Vergleichszeitraum um 0,9 Prozentpunkte auf 12,1 Prozent. Während der Konzern im Heimatmarkt Europa und in Nordamerika seinen Marktanteil jeweils ausbauen konnte, war sein größter Einzelmarkt China besonders stark vom Halbleiterengpass betroffen. Das führte dort trotz hoher Nachfrage zu einem Rückgang des Marktanteils.

Durch den verbesserten Absatz, insbesondere bei höher-margigeren Fahrzeugen, legte der Umsatz des Konzerns deutlich um 20,0 Prozent auf 186,6 (155,5) Milliarden Euro zu. Das Operative Ergebnis vor Sondereinflüssen stieg um 11,8 Milliarden Euro auf 14,2 Milliarden Euro und übertraf damit den pandemiebedingt schwächeren Vorjahreszeitraum. Die operative Umsatzrendite vor Sondereinflüssen erreichte damit ein solides Niveau von 7,6 Prozent.

