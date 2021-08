Wolfsburg

Satte 800 Millionen Euro investiert Volkswagen in den Neubau „Campus Sandkamp“. Vielmehr war über das Mega-Projekt bisher noch nicht bekannt. Erste Entwürfe zeigen nun: Als bloßer TE-Neubau ist der Campus nur unzureichend beschrieben. In dem ultramodernen Gebäuden wird vielmehr das Realität werden, was Volkswagen unter der Arbeits- und Bürowelt der Zukunft versteht.

Im Fokus steht dabei das sogenannte agile Arbeiten und die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Heißt konkret: Im Campus Sandkamp wird künftig nicht nur die TE ein neues Zuhause finden, sondern dort werde viele verschiedene Fachbereiche zusammenkommen und gemeinsam in Teams an Projekten arbeiten.

Fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit

„Der Campus Sandkamp wird einen interdisziplinären Charakter haben. Auf dem neuen Areal werden also nicht nur Kolleginnen und Kollegen aus der Technischen Entwicklung zusammenarbeiten, sondern auch aus anderen Fachbereichen. Dabei wird die Möglichkeit geschaffen, Flächen anlassbezogen und flexibel zu belegen – das trägt auch agilen Arbeitsmethoden Rechnung“, erläutert eine Betriebsratssprecher. Zur genauen Belegung des Neubaus können man zu diesem frühen Zeitpunkt aber noch nichts sagen.

Die Innenarchitektur des Campus dürfte dementsprechend ganz auf diese neue Arbeitsweise ausgerichtet werden. Ein erster Entwurf des Innenraums zeigt eine riesige offen Flächen mit Prüfständen sowie zahlreiche verglaste Räume für Besprechungen sowie Open-Work-Spaces.

Die Bürowelt der Zukunft

Das entspricht genau dem, was VW in dem Projekt „Office 2025“ als Zukunftslösung seit einiger Zeit erarbeitet. „Hintergrund ist die Entwicklung der Arbeitswelt, in der sich unsere Entwicklung hin zu einem softwaregetriebenen Mobilitätsanbieter spiegelt. Stichworte sind mehr agile Arbeit, mehr Kommunikationsbedarf, Zusammenarbeit über Team- und Abteilungsgrenzen“, fasste ein mit dem Projekt vertrauter VW-Sprecher kürzlich zusammen.

Der Campus Sandkamp: So könnte der millionenschwere Neubau einmal aussehen. Quelle: Volkswagen

„Das Büro wird mehr zu einem Ort der Begegnung und Kollaboration. Alles, was man digital am Computer erledigen kann, können die Mitarbeiter von Zuhause aus machen. Das Büro wird zum Ort kreativer Arbeit und des Austauschs“, erklärte auch VW-Personalvorstand Gunnar Kilian die Pläne. Zusätzlich führt der Weg weg von festen Büroarbeitsplätzen für jeden Mitarbeiter hin zu Shared-Desk-Konzepten.

VW-Personalvorstand Gunnar Kilian: „Das Büro wird zum Ort kreativer Arbeit und des Austauschs.“ Quelle: Dietmar Theis

Was wird aus den Büros in der Stadt?

Durch den Neubau und die freiwerdenden Flächen in der alten TE könnte es auch dazukommen, dass Volkswagen einige der ausgelagerten Abteilungen zurück auf das Werksgelände holt – das würde auch der angestrebten engeren Zusammenarbeit der Fachbereiche zuträglich sein. Wenn es kommt, dürfte der Campus Sandkamp damit auch die Immobilienlandschaft außerhalb des Werks kräftig durcheinanderwirbeln.

Schließlich deutet die gesamte Entwicklung daraufhin, dass Volkswagen Büros abmieten und somit Fixkosten einsparen kann. Was dann aus den zahlreichen Büroflächen in und um Wolfsburg – geschweige denn Plänen für neue Bürokomplexe im Rahmen des Masterplans Nordhoffachse – wird, dürfte ebenfalls spannend werden...

Von Steffen Schmidt