Wolfsburg

Nach Microsoft hat die Programmierschule „42 Wolfsburg“ den nächsten Hochkaräter ins Boot geholt: Google und die neu gegründete Software-Schmiede haben eine Partnerschaft geschlossen, um die Aus- und Weiterbildung im Softwarebereich in Deutschland gemeinsam voranzutreiben. Beide Partner wollen Angebote für Studierende der „42 Wolfsburg“ insbesondere auf den Gebieten automobiler Software-Anwendungen, Cloud Computing und Nachhaltigkeit schaffen.

Das „42“-Lernkonzept wird an weltweit 31 Ausbildungsstätten angeboten

Der Bedarf an ausgebildeten IT-Fachkräften in Deutschland ist mit über 86 000 unbesetzten Stellen auch in der Pandemie unvermindert hoch. 42 Wolfsburg arbeitet im Verbund mit weltweit 30 weiteren Ausbildungsstätten, die das „42”-Lernkonzept umsetzen. „Die 42 steht für die Ausbildung der nächsten Generation Software-Entwickler und damit selbstverständlich auch für die Gestaltung der nächsten Generation Mobilität und Technologienutzung. Mit Google haben wir neben Volkswagen einen Partner gefunden, mit dem wir uns (...) für ein nachhaltiges Wirtschaftssystem einsetzen”, sagt Max Senges, Geschäftsführer von 42 Wolfsburg.

Das weltweite „42“-Konzept Das Konzept der Software-Programmierschule „42“ wurde 2013 in Frankreich entwickelt und kommt mittlerweile an mehr als 30 Standorten weltweit zum Einsatz. Die Studierenden lernen ohne Professoren in Eigenregie. Im peer-learning wird gemeinsam nach Lösungen gesucht, die von den Lernenden gegenseitig erläutert und hinterfragt werden. Für die „42 Wolfsburg“ vermitteln den Studierenden Google-Experten aus unterschiedlichen Bereichen ihr Wissen. Den Anfang machte mit Vint Cerf einer der Erfinder des Internet.

Google und Volkswagen als maßgeblicher Träger der Software-Schule arbeiten bereits seit Jahren bei automobilen Software-Anwendungen zusammen. So unterstützt VW seit 2015 Android Auto von Google in seiner Modellpalette, um Smartphone-Anwendungen auf dem Fahrzeugdisplay anzeigen zu können. Google Earth war weltweit zuerst in Modellen des VW-Konzerns verfügbar. Beide Unternehmen legen nach eigenen Angaben großen Wert darauf, die eigenen Prozesse vernetzt und emissionsfrei zu gestalten.

Google-Vertreter Wieland Holfelder lobt praxisnahe Ausbildung

„Das Konzept, im Rahmen eines Netzwerks von Studierenden praxisnah Lern-Inhalte und -Ziele gemeinsam zu erarbeiten, fügt sich sehr gut zu unseren Bekenntnis zu Open Source Lösungen, offenen Plattformen und der Vernetzung mit der Entwickler-Community zusammen. ’42 Wolfsburg’ übersetzt diesen Ansatz offener Standards auf den Bereich der Software-Ausbildung und vermittelt so zukunftsgerichtete Werte und Wissen“, sagt Wieland Holfelder, Vice President Engineering und Site Lead des Münchner Entwicklungszentrums von Google.

VW-Personalvorstand: Gunnar Kilian freut sich über „einen weiteren Weltklasse-Partner“ für die Software-Schule „42 Wolfsburg“. Quelle: Volkswagen

Hinter der Wolfsburger Software-Programmier-Schule steht der Verein 42 Wolfsburg e. V., der maßgeblich von Volkswagen getragen wird. VW-Personalvorstand Gunnar Kilian sagt: „Die 42-Familie wächst und bekommt mit Google einen weiteren Weltklasse-Partner. So wird das Studienangebot der 42 Wolfsburg dank des Beitrags von Google Deutschland künftig noch attraktiver. Zudem setzen wir gemeinsam ein starkes Zeichen: Für partnerschaftliche Zusammenarbeit, für die Zukunft der Bildung und nicht zuletzt auch für den Ausbau des Standorts Wolfsburg zu einem Wissens-Hub.“

Von der Redaktion