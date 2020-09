Wolfsburg

Wochenlang ging aufgrund des Corona-Lockdowns gar nichts im Wolfsburger VW-Werk. Auch danach lag die Nachfrage am Boden. Zusammen mit den umfangreichen Vorsichtsmaßnahmen bedeutet dies auch weiterhin eine kleine Stückzahl an der Linie. Noch immer ist die Taktung deutlich langsamer als zu Zeiten vor der Pandemie. Doch es geht wieder aufwärts. Nachdem VW schon im September Sonderschichten einberaumt hatte, sollen die Produktioner auch im vierten Quartal mehr arbeiten. Am heutigen Mittwoch verhandelt der Betriebsrat über einen entsprechenden Antrag des Unternehmens. Die Zustimmung wird nach WAZ-Informationen in der nächsten Woche erwartet.

Mindestens 16 Sonderschichten sind geplant

Konkret geht es wohl um insgesamt mindestens 16 Sonderschichten an allen vier Montagelinien. Über die genauen Termine ist allerdings noch nichts bekannt. Wie bereits im September wird es sich aller Voraussicht nach um zusätzliche Schichten an Sams- und Sonntagen handeln. Das Unternehmen reagiert damit auf die langsamere Taktung seit Wiederanlauf aber auch auf eine gesteigerte Nachfrage. Derzeit müssen die Kunden mit relativ langen Lieferzeiten rechnen.

Anzeige

Das VW wieder mehr Autos verkauft, hat mehrere Gründe. Zum einen handelt es sich um eine verschobene Nachfrage aufgrund der Corona-Krise. Viele Kunden verzichteten im ersten und zweiten Quartal auf den Autokauf, die Anschaffung wurde aufgrund der großen Unsicherheit nach hinten verschobene. Jetzt herrscht, trotz der anscheinend anrollenden zweiten Welle, wieder mehr Zuversicht auf dem Markt.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Neue Produkte kommen bei Kunden an

Noch stärker macht sich wohl aber die Produktoffensive Volkswagens bemerkbar. Beinahe bei allem, was derzeit von den Wolfsburger Bändern rollt, handelt es sich um ein neues Produkt. Der Bestseller Tiguan hat ein Facelift bekommen, mit dem Anlauf des Golf Variant ist nun auch die achte Generation des Kompaktkönigs vollständig. Vor allem auch die Hybridvarianten des Golf profitiert das Wolfsburger Werk zusätzlich vom explodierenden Kundeninteresse an der Elektromobilität. Diese Produktoffensive wird nun vom Kunden angenommen. Genau drauf hatte VW bereits in der Corona-Krise gehofft.

Newsletter Alle wichtigen Volkswagen-News frisch ab Werk, jeden Dienstagnachmittag im E-Mail-Postfach.

Die Auslastung im Werk wird in diesem Jahr dennoch einen traurigen Tiefstand erreichen. Unternehmen und Betriebsrat rechnen mit gerade einmal rund 500 000 produzierten Fahrzeugen. Deutlich weniger als letztes Jahr und nur die Hälfte von der Zahl, die das Management noch vor wenigen Jahren als mögliche Kennziffer ausgegeben hatte.

Von Steffen Schmidt