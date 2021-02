Prevent wirft Richter Befangenheit vor: Verhandlung zur VW-Klage verschoben

Wolfsburg/Braunschweig

Eigentlich sollte am Mittwoch vor dem Landgericht in Braunschweig die juristische Fehde zwischen Volkswagen und Zulieferer Prevent geklärt werden. Der Autobauer hatte die bosnische Gruppe wegen Wuchers verklagt. Streitwert: 66 Millionen Euro. Doch die Verhandlung, der Geschehnisse aus dem Jahr 2018 zugrunde liegen, wird nun erneut verschoben. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest.

Grund für die Aussetzung des Verfahrens ist ein sehr kurzfristiger Antrag der Prevent-Anwälte, den sie erst am Montagabend eingereicht hatten. In dem 24-seitigen Ablehnungsgesuch werfen sie dem Vorsitzenden Richter am Landgericht, Dr. Broihan, Befangenheit, teilte das Landgericht am Dienstag mit.

VW kann den Antrag nicht nachvollziehen

Die gesetzlichen Regelungen sehen nun vor, dass die zuständige Kammer in anderer Besetzung – nämlich ohne den abgelehnten Richter – über das Gesuch entscheidet. Erst danach wird über den weiteren Verfahrensgang und einen möglichen neuen Verhandlungstermin entschieden.

VW zeigte sich am Dienstag von dem Prevent-Antrag überrascht und verstimmt: Der einen Tag vor Verhandlungsbeginn eingereichte Antrag kann nur zum Ziel haben, das Verfahren zu verzögern. Alle von der Gegenseite im Antrag behaupteten Gründe sind ihr schon seit langem bekannt. Keiner der Gründe kann die Unparteilichkeit des Richters in Frage stellen. Volkswagen hat Interesse an einer zügigen Entscheidung des Gerichts“, teilte ein VW-Sprecher mit.

Von Steffen Schmidt