Porsche-Rennen in der Autostadt: Hier können Sie im Simulator um die Wette fahren

Wolfsburg

Motorsportbegeisterte Besucher der Autostadt in Wolfsburg dürfen sich auf ein ganz besonderes Highlight freuen: Wer bis zum 31. Januar an der Porsche GT3-Challenge in der „Sim Mobility“ in der KonzernWelt teilnimmt, hat die Chance, den Mythos Porsche in Leipzig hautnah zu erleben.

Und so funktioniert’s: Gäste, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, buchen einen Slot in der „Sim Mobility“ und wählen auf einem der Simulatoren den Porsche 911 GT3 RS als Fahrzeug aus. Gefahren wird auf der Porsche Strecke in Leipzig. Im Anschluss entscheiden die Fahrer, ob die beste Rundenzeit notiert wird und in den Wettbewerb einfließt. Die drei Teilnehmer mit den besten Zeiten erwarten spannende Gewinne rund um den Mythos Porsche in Leipzig.

Wie kann man mitmachen?

Die Bedingungen zur Teilnahme an der „ Porsche GT3-Challenge" können vor Ort oder unter www.autostadt.de eingesehen werden. Mit einer gültigen Tages- oder Jahreskarte liegt der Preis für eine zwanzigminütige Simulatorenfahrt bei 12 Euro. Die Kombikarte „Sim Mobility" ermöglicht zum Preis von 18 Euro den einmaligen Zutritt zur Konzernwelt inklusive der Fahrt für eine Person.

