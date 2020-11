Wolfsburg

Der kunterbunte Polo Harlekin feiert seinen 25. Geburtstag – das hat die WAZ bereits geschrieben, aber: Die landläufig kolportierte Entstehungsgeschichte – Stichwort: Azubi-Idee – ist nicht mehr zu halten. Der frühere VW-Mitarbeiter Walter Hartmann hat der WAZ jetzt erzählt, wie es zur Produktion des „Harlekin“ wirklich kam.

Wir treffen den 69-jährigen Wolfsburger im Automuseum an der Dieselstraße, direkt an einem 1995er Polo Harlekin. Auch Automuseum-Chef Eberhard Kittler ist dabei: „Ich bin neugierig auf die echte Entstehungsgeschichte.“ Walter Hartmann hat damals, in den 1990er Jahren, als Technischer Sachbearbeiter im Schablonenbau und Serienbetreuung bei VW gearbeitet. „Wir waren das Bindeglied zwischen Produktion und Qualitätssicherung“, berichtet er.

Die Idee zum Polo Harlekin entstand an einem Samstagmorgen beim Kaffeetrinken

Ende 1994 oder Anfang 1995, so Hartmann, sei sein damaliger Hauptabteilungsleiter Heinrich Lorenz an einem Samstagmorgen auf einen Kaffee ins Werk gekommen und habe ihn, Hartmann, von einem Bericht der „ Auto Bild“ erzählt: „Dort stand, dass ein VAG-Partner einen Polo auf Kundenwunsch bunt folieren wollte – für 2000 oder 2500 Mark.“ Da habe Lorenz ihn gefragt: „Können wir das nicht auch machen?“ Hartmanns Antwort: „Klar können wir das.“ Aber bitte mit Lack statt Folie – darauf habe man sich geeinigt.

„Still und heimlich“, so Hartmann, habe sein Team vier Karosserien (blau, gelb, rot und grün) aus der Lackiererei in den Schablonenbau geholt – ganze fünf Leute seien eingeweiht gewesen. „Dort haben wir dann alle lackierten Teile bunt gemischt – nach dem Zufallsprinzip.“ Innerhalb von zwei Wochen habe man das Projekt umgesetzt – ohne, dass außerhalb des Quintetts jemand etwas mitbekommen habe. Dann habe sein Hauptabteilungsleiter Heinrich Lorenz eines Abends das heimliche Projekt Vertrieb und Vorstand präsentiert. Und habe tatsächlich grünes Licht bekommen.

Am Ende entstanden 3800 kunterbunte Polo Harlekin

Der Rest ist (wahre) Geschichte: Zwischen 1995 und 1997 entstanden rund 3800 Polo Harlekin in vier Farbvarianten – jeweils per Zufallsprinzip zusammengesetzt. Woher kommt die kolportierte Geschichte, die Harlekin-Idee hätten Azubis gehabt? „Keine Ahnung“, schmunzelt Hartmann, „vielleicht weil nur wenige die wahre Entstehungsgeschichte kennen.“ Aber eines könne sicher er sagen: „Unser ganzes Team ist stolz auf den Polo Harlekin. Wir sind es unserem Chef Heinrich Lorenz schuldig, die wahre Geschichte zu erzählen.“ Auch wenn der Vorsfelder es leider nicht mehr miterlebe – er sei in diesem Sommer gestorben.

Seine Idee aber ist unsterblich: „ VW hat auch den Golf 3 in den USA als Harlekin angeboten“, sagt Eberhard Kittler. „Und in Mexiko wurde der Käfer als Harlekin gebaut.“ Und auf VW- und Tuning-Treffen sieht man auch noch Volkswagen, deren Besitzer sich vom Harlekin inspirieren lassen. Und manche wünschen sich sogar einen Golf 8 Harlekin...

Von Carsten Bischof