Was wird aus den gebrauchten Fahrzeugbatterien?

Hamburg/Wolfsburg

Was wird eigentlich aus den gebrauchten Batterien aus Elektrofahrzeugen? Dieser wichtigen Fragen gehen jetzt der Volkswagen Konzern, die Volkswagen-Tochter MAN Truck & Bus und die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) miit einem gemeinsamen, wegweisenden Pilotprojekt nach. Im Busdepot der VHH in Hamburg Bergedorf wird eine Zweitnutzung erprobt, bei der die Batterien als stationärer Speicher und damit quasi zum Aufladen von E-Fahrzeugen dienen.

Aus 50 alten Batterien wird ein großer Speicher

50 Batterien, die zuvor in VW Passat GTE verbaut waren, sind dafür in einem Container, dem Second Use Speicher, untergebracht. Jede Batterie mit einer Nennkapazität von 9,9 kWh. Somit besitzt der Container eine Gesamtkapazität von exakt 495 kWh, also in etwa ein halbes Megawatt. Die Batterien werden auf sogenannte Racks montiert und dann mittels Batteriemanagement zu einer Großbatterie zusammengeschaltet. Ein Ziel des Projekts ist es, ein flexibles Batteriespeicherungskonzept zu entwickeln, das den Austausch der Batterien erlaubt.

Wichtiges Zukunftsthema für Volkswagen

Angesichts der groß angelegten Elektro-Offensive besitze das Projekt für Volkswagen zukunftsweisenden Charakter, wie Stefan Sahlmann, Head of MAN Transport Solutions, betont. „Die Zweitnutzung von Batterien ist ein enorm wichtiges Thema im Hinblick auf die stetig wachsende Elektrifizierung der gesamten Mobilität. Wir wollen in Hamburg Bergedorf gemeinsam mit unseren Projektpartnern erforschen, wie sich gebrauchte Batterien verhalten, um damit zukünftige Anwendungen entwickeln zu können. Das Projekt mit der VHH und Volkswagen ist Teil unserer Strategie, den Transport der Zukunft nachhaltig zu gestalten.“

Projekt wird von Bund unterstützt

Auch für die VHH ist die aktive Gestaltung zukünftiger Mobilität das zentrale Thema. „Unsere Kunden erwarten, dass wir als Unternehmen zeitgemäße, nachhaltige Technologien wie Elektrobusse einsetzen. Aber auch, dass wir sie auf Herz und Nieren prüfen“, stellt Toralf Müller, Geschäftsführer der VHH, fest. „Wir sind sehr dankbar, dass auch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) dieses Vorhaben mit unterstützt. Das macht noch einmal das öffentliche Interesse deutlich, alle Aspekte der Elektromobilität unter dem Gesichtspunkt einer verantwortungsvollen Nachhaltigkeit zu beleuchten.“ Und bei einer Zweitnutzung der Batterien können gleich mehrere Vorteile genutzt werden.

Lastenreduzierung beim Ladevorgang von E-Bussen

So werden mit dem Großspeicher werden unterschiedliche Szenarien erprobt, um den Leistungsbezug am VHH-Betriebshof zu optimieren. Dazu gehört eine bessere Netzauslastung und ein Abfedern der Spitzenlasten beim Laden von Elektrobussen (Peak Shaving). Das bestätigt auch Alexander Adler, bei MAN Truck & Bus für das Projekt Second Use Speicher verantwortlich: „Der Speicher kann mit der Peak-Shaving-Methode bis zu 600 kW Spitzenlast reduzieren und entsprechend die Kosten beim Strombezug senken.“ Darüber hinaus versprechen sich die Projektpartner Erkenntnisse zum Alterungsverhalten der Batterien, zum effizienten Batteriemanagement sowie zu den Lebenszyklen künftiger Batterietechnologien.

Von der Redaktion