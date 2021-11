Wolfsburg/Grasleben

Es erinnert an den heute so typischen Beginn einer unerfüllten Liebe, die sich erst im Internet verwirklicht. Und jetzt, sechs Jahre später, könnte die Beziehung kaum zärtlicher und intensiver sein – jene zwischen Thomas Koblitz (53) aus Grasleben und seinem 21 Jahre jüngeren Golf Rallye. Koblitz hatte sehr gezielt nach dieser Rarität gesucht und der automobile 160 PS–Allrad-Kraftmeier mit G-Lader und Ladeluftkühler auf Golf II-Basis hat sich von ihm finden lassen. Und natürlich hat er sich mit seinem Sport-Golf die Sonderausstellung „Klassiker aus der Region“ im AutoMuseum Wolfsburg beworben.

Nur 5000 Exemplare baute VW vom Golf mit G 60-Lader

Dabei handelt es sich bei Koblitz’ Objekt der Begierde um eine inzwischen so gut wie ausgestorbene Art. Sein Exemplar kam 1989 auf dem Band eines belgischen VW-Werks zur Welt. Gerade einmal 4999 Geschwister bekam Koblitz’ späterer Liebling noch, geplant als Homologations-Serie, um VW’s Rallye-Einsätze der Gruppe A zu ermöglichen.

Rassiger Klassiker: Der Rallye Golf mit G60-Lader hatte rechteckige Scheinwerfer. Quelle: Ulrich Jaschek

Dabei ist die Einordnung „Golf II“ zu simpel, denn auf das zwischen 1983 und 1992 hergestellte 50 PS-Hutschelchen und selbst auf dessen GTI-Cousins schaut die Rallye-Version mit den rechteckigen Scheinwerfern und dem lackgestylten Metall-Antlitz ein bisschen verächtlich. Seine Designer und Ingenieure sorgten für stattlich breite Kotflügel und eine großzügige Verspoilerung. Ansonsten wirkt Koblitz‘ auf Hochglanz poliertes Schätzchen in Anthrazit durchaus zurückhaltend und versetzt eher Insider in Euphorie.

Dieser Sound ist unwiderstehlich

Gar nicht zurückhaltend brummelt der Pausbacken-Golf schon nach dem Anlassen in der Garage, bevor ihn sein Chauffeur vorsichtig auf die Straße und sanft zum Fototermin in die grüne Umgebung Graslebens steuert. Hier schweigt der Motor, während der Verschluss des Fotoapparates klickt und der Fahrzeug-Eigner die inneren Werte seines Schätzchens preist, die sich aber nur im Fahrbetrieb fühlen, aber nicht ablichten lassen: Das geliebte Pfeifen des Ladeluftkühlers zum Beispiel, dessen ungehemmter Kraft - wird der Motor denn sanft warm gefahren, bis die Öltemperatur bei 90 Grad liegt - kaum ein Gasfuß zu widerstehen vermag.

Automobile Klassiker aus der Region Das Wolfsburger AutoMuseum plant vom 18. November bis März 2022 die Ausstellung „Automobile Klassiker aus der Region“. 15 Young- oder Oldtimer werden dann gezeigt. Zuvor konnten sich Besitzer solcher Schmuckstücke beim Automuseum bewerben. WAZ/AZ stellen schon vorab einige Klassiker in ihrer Serie vor – darunter auch einige Modelle, die es nicht in die Ausstellung geschafft haben.

Dem Allrad-Antrieb, der das kleine Kraftpaket wie einen ICE auf Schienen durch die Kurven zieht, die Servolenkung, das erstmals in einem Serienfahrzeug eingebaute ABS und den wahrhaft unwiderstehlichen Sound.

Wie ein anthrazitfarbenes Rennpferd präsentiert Koblitz seinen Golf und es scheint den Fahrer persönlich zu schmerzen, ihm mit dem Gaspedal das erfrischende Röhren zu entlocken und ihn deswegen lieber „bewegt“, wie er sagt. Falsch ist das nicht, denn um mit diesem Auto richtig „Golf“ zu spielen, bräuchte es statt einer kurvigen Landstraße oder einer dicht befahrenen Autobahn eine abgesperrte Rennbahn. Dazu passt übrigens, dass erst der TÜV kürzlich feststellte, dass die Scheibenwischer nicht funktionierten. „Ich fahre das Auto ja nicht bei Regen, deshalb konnte ich das gar nicht merken“, sagt Koblitz, lacht und zuckt mit den Schultern.

Die Historie des Autos ist lückenlos belegt

Die Historie des Golf ist übrigens lückenlos belegt: Ein Händler in Italien hatte das Auto auf sich zugelassen und schließlich seinem Sohn vererbt. Ein Importeur holte das Auto nach Deutschland und Koblitz es nach Grasleben. Die 26.500 Kilometer auf dem Zählwerk stellten sich als korrekt heraus, Koblitz lässt sich als gewiefter Schadensachbearbeiter für Kaskoschäden nichts vormachen.

Inzwischen sind in sechs Jahren 2000 Kilometer dazu gekommen. „Ein Auto für Sonntagnachmittag“ habe Koblitz gesucht, „eben etwas ganz Besonderes“. Dabei ginge es sogar noch ein bisschen besonderer: Denn genau 12 Rallye-Golfs aus der 5000er-Serie putzte VW mit einem 16-Ventil-Vierzylinder und 210 PS heraus. Koblitz indessen ist auch so glücklich. Und seine Golf-Liebe bleibt so heiß, wie der G-Lader bei Vollgas.

Von Ulrich Jaschek