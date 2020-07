Wolfsburg

Der Volkswagen-Konzern hat die Corona-Krise bei Umsatz und Ergebnis voll zu spüren bekommen und ist wie erwartet in die roten Zahlen gerutscht. Im zweiten Quartal fuhr VW einen Nettoverlust von 1,6 Milliarden Euro ein, nachdem der Konzern hier im Vorjahreszeitraum noch knapp 4 Milliarden Euro Gewinn gemacht hatte. „Das erste Halbjahr 2020 war durch die Covid-19-Pandemie eines der herausforderndsten in unserer Unternehmensgeschichte“, sagte Finanzvorstand Frank Witter am Donnerstag in Wolfsburg.

Grund für die schlechten Zahlen ist ein aufgrund von Corona massiv eingebrochener Absatz. Weil die Bänder vor allem im April stillstanden und in Europa sowie Amerika kaum Autos abgesetzt werden konnten, sackte der Umsatz zwischen April und Ende Juni im Jahresvergleich um 37 Prozent auf 41,1 Milliarden Euro ab. Die Auslieferungen an Kunden waren um fast ein Drittel auf 1,89 Millionen Fahrzeuge zurückgegangen. Insgesamt setzte der Konzern in der ersten Jahreshälfte 3,9 Millionen Fahrzeuge ab, im Vorjahr waren es noch 5,4 Millionen gewesen. Dabei konnte der Konzern seinen globalen Marktanteil aber dennoch weiter ausbauen.

Markt erholt sich seit April konstant

Zuletzt hatte sich das Geschäft zudem deutlich entspannt. Nachdem die Auslieferungen im April rund 45 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen hatten, verringerte sich der Rückstand kontinuierlich auf noch rund 18 Prozent im Juni. Ein Grund dafür war die Erholung in Westeuropa, dem Heimatmarkt des Konzerns. Hier lagen die Auslieferungen im Mai noch rund 57 Prozent unter dem Vorjahr, im Juni waren es rund 30 Prozent. Im Juli hat sich die Erholung der Märkte weiter fortgesetzt. Der Konzern rechnet daher damit, das seine Auslieferungen in diesem Monat nur noch um einen einstelligen Prozentwert unter dem Vorjahresmonat liegen werden.

Die Halbjahres-Zahlen der Marken Das operative Ergebnis von Volkswagen Pkw lag bei -1,5 Milliarden Euro (Vorjahr: +2,3 Milliarden). Die Kernmarke setzte 1,1 Millonen Autos ab. Audi fuhr ein Minus von 643 Millionen Euro (Vorjahr: +2,3 Milliarden) ein und verkaufte 416 000 Fahrzeuge. Skodas Ergebnis liegt mit 228 Millionen Euro (Vorjahr: +824 Millionen) im positiven Bereich. Die Marke setzte 372 000 Fahrzeuge ab. Seat erzielte ein Ergebnis von -271 Millionen Euro (Vorjahr: +216 Millionen) und verkaufte 197 000 Autos. Bentley machte ein Minus von 99 Millionen Euro (Vorjahr: +57 Millionen). 4569 Fahrzeuge wurden verkauft.Das Ergebnis von Porsche liegt bei 1,1 Milliarden Euro (Vorjahr: +2,1 Milliarden). Die Premiummarke verkaufte 116 000 Fahrzeuge. Volkswagen Nutzfahrzeuge erzielte einen Verlust von 334 Millionen Euro (Vorjahr: +506 Millionen). Dabei wurden 157 000 Fahrzeuge verkauft. Scanias Ergebnis liegt bei 221 Millionen Euro (Vorjahr: +828 Millionen), der Absatz des Lkw-Herstellers bei 31 000 Fahrzeugen. MAN erzielte ein Minus von 423 Millionen Euro (Vorjahr: +248 Millionen). Der Absatz betrug 47 000 Fahrzeuge.Die Volkswagen Financial Services fuhr ein positives Ergebnis von 1,2 Miliarden Euro (Vorjahr: 1,3 Milliarden) ein.

„Insgesamt sehen wir seit April eine deutliche Erholung des Marktes mit China an der Spitze“, sagte Christian Dahlheim, Leiter des Konzernvertriebs. Dort hatte VW im zweiten Quartal bereits wieder ein leichtes Wachstum bei den Auslieferungen erzielt. Prognosen für das Gesamtjahr seien weiterhin äußerst volatil. „Wir rechnen aber für den Gesamtmarkt mit einem Minus von 15 bis 20 Prozent, wobei wir etwas besser dastehen werden“, so Dahlheim. „Aufgrund des positiven Trends unseres Geschäfts in den letzten Wochen und der Einführung zahlreicher attraktiver Modelle blicken wir vorsichtig optimistisch auf das zweite Halbjahr“ ergänzte Frank Witter. Hier setze man die Hoffnung vor allem auch in den neuen ID.3. Dieser sei ein „Game Changer“, das Interesse der Kunden sei schon kurz nach Marktstart sehr groß, teilte Dahlheim mit.

VW rechnet insgesamt noch mit positiven Jahresergebnis

Die Liquidität im Automobilbereich konnte der Konzern – auch mittels der Begebung einer Hybridanleihe über 3 Milliarden Euro – gegenüber dem ersten Quartal 2020 um 0,9 Milliarden Euro auf 18,7 Milliarden Euro steigern. „Gleichzeitig haben wir frühzeitig umfassende Maßnahmen zur Senkung unserer Kosten und Sicherung der Liquidität eingeleitet. Damit ist es uns gelungen, die Auswirkungen der Pandemie auf unser Geschäft einigermaßen in Grenzen zu halten“, sagte Witter. Dementgegen stehen erneut enorme Kosten als Ergebnis des Diesel-Skandals. Der Cash-Outflow aufgrund der Dieselkrise beläuft sich im ersten Halbjahr laut Witter auf 1,6 Milliarden Euro, für das gesamte Jahr rechnet VW sogar mit 3,6 Milliarden.

VW kürzt Dividende Es hatte sich schon angedeutet: Der Volkswagen Konzern will aufgrund der massiven Auswirkungen der Corona-Krise und dem deutlichen Abfluss finanzieller Mittel aus dem laufenden Geschäft die Dividende für das vergangene Jahr spürbar kürzen, um die Kasse zu entlasten. Angesichts des Umfangs und des Ausmaßes der Krise sowie der nach wie vor nicht verlässlich einschätzbaren weiteren Entwicklung hätten Vorstand und Aufsichtsrat entschieden, der Hauptversammlung nunmehr eine Dividende von 4,80 Euro je Stammaktie und 4,86 Euro je Vorzugsaktie vorzuschlagen, heißt es in einer Mitteilung. Ursprünglich hatte der Dividendenvorschlag bei 6,50 Euro je Stammaktie und 6,56 Euro je Vorzugsaktie gelegen. Der Termin für die ordentliche Hauptversammlung wurde nun auf den 30. September festgelegt. Nachdem die ursprünglich für den Mai geplante Versammlung aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus verschoben wurde, wird auch die Durchführung im September nicht in der gewohnten Weise stattfinden können. Zum Schutz der Gesundheit von Aktionären, Mitarbeitern und Dienstleistern wird die Hauptversammlung in diesem Jahr virtuell durchgeführt.

Dennoch soll am Ende des Jahres ein Plus stehen. Die Lage sei zwar weiterhin sehr volatil. Niemand könne eine 2. Welle ausschließen oder das Tempo und Ausmaß der Erholung abschätzen, insgesamt rechne der Volkswagen Konzern für das Jahr 2020 aber mit einem im Vorjahresvergleich gravierend rückläufigen, aber insgesamt positiven Operativen Ergebnis, so Witter. „Wir haben das Jahr 2020 nicht abgeschrieben und werden für das bestmögliche Ergebnis kämpfen“, versicherte der Finanzvorstand.

Von Steffen Schmidt