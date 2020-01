Der neue Golf 8: Wolfsburg führt „8-Tage-Woche“ ein!

Wolfsburg

Unzähligen Menschen in Wolfsburg hat er Arbeit und Wohlstand beschert. Kaum eine Wolfsburger Familie, in der sich niemand findet, der an ihm gearbeitet hat: Zwischen dem Golf und der Stadt Wolfsburg besteht seit jeher eine ganz besondere Beziehung. Während die Auto-Ikone seinerzeit Volkswagen und damit auch ganz Wolfsburg in ein neues Zeitalter führte, revanchiert sich jetzt die Stadt bei seinem berühmtesten „Kind“ und führt anlässlich der Markteinführung der achten Golf-Generation kurzerhand eine neue Zeitrechnung an: die „8-Tage-Woche“. Mit diesem einmaligen PR-Gag soll nicht nur der neue Golf gefeiert, sondern auch das langjährige partnerschaftliche Miteinander von Stadt und Volkswagen gewürdigt werden.

Aus sieben werden acht Wochentage

Wer jetzt Angst hat, er müsste eventuell einen Tag länger arbeiten, der kann beruhigt sein: Die Aktions-Woche, die am Montag, 10. Februar beginnt, hat wie jede andere Woche auch nur 168 Stunden. Der Symbolik willen wird die Stadt diese jedoch statt wie üblich auf sieben 24-Stunden-Tage auf acht 21-Stunden-Tage aufteilen – damit am Ende, am Sonntag, 16. Februar, ein eigener Feiertag für das Kultauto herausspringt: der „Golf8Tag“. Die „Neue Wolfsburger Ortszeit“ können übrigens alle interessierten Wolfsburger auf der eigens eingerichteten Homepage „8TageWoche.de“ jederzeit einsehen. Zuletzt gab es eine ähnliche Marketing-Aktion im Jahr 2003 , als der Golf 5 auf den Markt kam. Damals wurden unter anderem Wolfsburgs Ortseingangsschilder mit dem Namen „Golfsburg“ überklebt.

Mohrs : „Golf ist die Nabelschnur zwischen Stadt und Werk“

„Die Wolfsburger sind immer wieder unglaublich stolz auf ’ihren’ Golf. Und er ist die Nabelschnur zwischen Volkswagen und Stadt“, hob Oberbürgermeister Klaus Mohrs die Bedeutung des Golf am Donnerstag hervor. Deswegen sei es auch selbstverständlich, die achte Generation mit einer besonderen Aktion zu ehren. Der Zeitpunkt ist dabei bewusst gewählt: Noch bis Mitte März kommen 17 500 Händler aus aller Welt nach Wolfsburg, um sich beim Kongress Brand Experience über den neuen Golf, den ID.3 und das neue Markendesign von VW zu informieren. Mohrs: „Eine riesige Chance, Wolfsburg noch bekannter zu machen und zu zeigen, wo VW seine Wurzeln hat.“

Promis machen’s vor

Während der Aktionswoche haben dann alle Wolfsburger selbst die Gelegenheit ihre Zuneigung zum „Herz des Werkes Wolfsburg“, wie Jörg Hitpass, Leiter Volkswagen Marketing Deutschland den Golf nannte, zu zeigen. Und zwar mit Selfies mit einem „Achter-Kussmund“. Promis wie VfL-Spielerin Alex Popp, Grizzly Dominik Bittner oder Optiker Ehme de Riese haben schon mal vorgemacht, wie es geht.

Alex Popp mit „Achter-Kussmund“. Quelle: Stadt Wolfsburg

Wer sein Bild in der Altionswoche auf den Facebook- oder Instagramm-Kanälen der Stadt sowie auf der Aktionshomepage postet, macht dem nicht nur seinen persönlichen „Liebesbeweis“, wie Stadtrat Dennis Weilmann sagt, sondern hat auch die Chance auf tolle Preise. Und die drehen sich natürlich auch um den Golf: So gibt es drei Reisen für je zwei Personen mit den neuem Golf zur Fußball-EM mit je zwei Übernachtungen zu gewinnen.

Hier eine Bildergalerie zu den PR-Gags der Stadt:

Liebesbeweise an phaeno-Wand

Zudem bekommt jedes Kussmund-Selfie am „Golf8Tag“, also am 16. Februar, dann seinen großen Auftritt: Mit einer Lightshow werden die Bilder während der großen Party auf die Außenwand des Phaeno projiziert. Auf der Fläche davor steigt ab 16.30 Uhr – mitteleuropäische, nicht Neue Wolfsburger Zeit – die große Feier zu Ehren des Golf mit Auftritten der Wolfsburger Rapperin Mainy Aiuto, der Band Pretty in Pink und Geier Sturzflug.

