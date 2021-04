Wolfsburg

Der Abschied Bernd Osterlohs von der VW-Betriebsratsspitze traf viele überraschend. In einem emotionalen Brief an die Belegschaft nimmt er Abschied und erläutert seine Beweggründe.

„In Politik und Wirtschaft lässt sich regelmäßig beobachten, dass Generationenwechsel nicht richtig funktionieren. Sie laufen zu spät an, sorgen für Streit und richten oft bleibenden Schaden an. Für meine Staffelübergabe habe ich mir immer das Gegenteil gewünscht: rechtzeitig und nachhaltig“, erklärt Osterloh. Der Schritt sei ihm zwar schwer gefallen, aber mit Daniela Cavallo als seiner Nachfolgerin, sehe er den Betriebsrat optimal aufgestellt.

Nachdem er in der Vergangenheit Angebote des Unternehmens abgelehnt habe, sei jetzt die Zeit gekommen, nochmals eine neue Herausforderung anzugehen. Die Aufgabe, Traton durch die Transformation zu führen, reize ihn sehr.

Osterloh: „Meine Macht war immer unsere Macht“

Zudem hänge der Erfolg des Betriebsrats nicht von seiner Person ab. „Meine Macht war immer unsere Macht. Sie war immer nur geliehen. Die starke Mitbestimmung bei Volkswagen hängt nun wirklich nicht an mir allein. Sie hängt an unserem hohen Organisationsgrad, an herausragenden Wahlergebnissen der IG Metall, an unserer starken Stellung im Aufsichtsrat und in erster Linie am Einsatz hunderter Betriebsrätinnen und Betriebsräte und tausender Vertrauensleute“, richtet Osterloh warme Worte an seine Kollegen.

Die vergangenen 16 Jahre an der Spitze der Belegschaft hätten im alles abverlangt. „Nach dem Skandal um meinen Vorgänger habe ich 2005 die Führung unserer Gremien quasi über Nacht übernehmen müssen. Der Schaden für das Ansehen unserer Mitbestimmung war gewaltig, die Erwartung an mich entsprechend groß“, erinnert sich Osterloh.

Auch danach sei er wegen des Übernahmekampfs mit Porsche, dem VW-Gesetz, Dieselgate, Zukunftspakt und zuletzt Corona permanent im Krisen-Modus gewesen. „Ich habe aber nie gezweifelt, dass es das immer wert war. Der Einsatz für unser Unternehmen und für Eure Interessen als beste Belegschaft der Welt ist ein zentraler Inhalt meines Lebens und bleibt als solcher immer ein Teil von mir“, verabschiedet sich Osterloh.

Von Steffen Schmidt