Ost und West wachsen zusammen: VW Sachsen wird in Volkswagen AG integriert

Wolfsburg/Zwickau

Aus Arbeitnehmersicht war dieser Schritt schon lange fällig: Die bislang eigenständige Volkswagen Sachsen GmbH wird bis 2027 vollständig in die Volkswagen AG integriert. Darauf einigten sich jetzt das Unternehmen und die IG Metall. Damit werden für die rund 10 000 Beschäftigten an den ostdeutschen Standorten stufenweise in den Haustarifvertrag der Volkswagen AG überführt. Bislang galt für die der Flächentarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie. Das führte zu dem unangenehmen Effekt, dass die die VW-Beschäftigten im Osten nicht nur niedrigere Löhne bekamen, als ihre Kollegen im Westen, sondern auch eine höhere Wochenarbeitszeit hatten.

„Mit der Integration optimieren wir unsere Strukturen, verbessern die Zusammenarbeit und heben Effizienzen in der Verwaltung. Darüber hinaus gehen wir einen elementaren Schritt, um die tariflichen Arbeitsbedingungen anzugleichen. Die Kolleginnen und Kollegen in Sachsen leisten einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Volkswagen Konzerns – nicht zuletzt durch die erfolgreiche Transformation von Zwickau zu unserem weltweiten Leitwerk für E-Mobilität“, sagte VW-Personalvorstand Gunnar Kilian. Das schrittweise Schließen der Tariflücke zwischen Ost und West sei deswegen nur konsequent.

Cavallo: „Gesellschaftspolitisch überfälliger Schritt“

„In der Mitbestimmung sind Ost und West schon seit vielen Jahren eng zusammengewachsen, nun folgt auch unternehmensseitig die Verschmelzung mit der Volkswagen AG. Das ist nicht nur für die Volkswagen-Familie ein bedeutender Schritt, sondern auch ein gesellschaftspolitisch längst überfälliger Schritt“, freute sich die Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates Daniela Cavallo.

Mehr als 30 Jahre nach der Wende sei dieser Schritt überfällig, sagte der Betriebsratschef von VW Sachsen, Jens Rothe. „Mit ihrer Arbeit und Flexibilität beweisen unsere Kolleginnen und Kollegen in Sachsen schon seit Jahrzehnten, dass es keinen Unterschied mehr gibt zwischen Volkswagen West und Volkswagen Ost. Damit ist es einfach nur fair, dass unsere Beschäftigten endlich auch Teil der Volkswagen AG werden und die tarifliche Gleichstellung beginnt.“

Im Zuge der Integration der Volkswagen Sachsen GmbH wird die Wochenarbeitszeit der Beschäftigten schrittweise von derzeit 38 auf 35 Stunden verringert. Die erste Stufe der Angleichung beginnt 2022 mit einer Reduktion auf 37 Stunden. Alle zwei Jahre (2024 und 2026) werden dann weitere Stufen umgesetzt. 2027 werden die Standorte dann formell komplett in den Geltungsbereich des Haustarifvertrages der Volkswagen AG eintreten.

Mehrkosten sollen durch Effizienzprogramme ausgeglichen werden

Neben einer Angleichung der Arbeitszeit werden die Beschäftigten sukzessive auch bei weiteren Regelungen gleichgestellt, unter anderem bei der betrieblichen Altersversorgung sowie bei Urlaubs- und Jubiläumsregelungen. Das Monatsgrundentgelt verändert sich durch die Absenkung der tariflichen Wochenarbeitszeit nicht. Mehr noch: Kurzfristig wurde zudem vereinbart, dass die erst kürzlich beim VW-Tarifabschluss beschlossene Lohnerhöhung von 2,3 Prozent ab 2022 auch für die Beschäftigten in Sachsen gilt.

Die Mehrkosten, die durch die tarifliche Angleichung anfallen, will VW mit Maßnahmen zur Steigerung von Effizienz und Produktivität ausgleichen. Kostensenkungen verspricht sich VW zudem durch die engere Anbindung des Fahrzeugwerks Zwickau an das Produktionsnetzwerk der Marke Volkswagen sowie des Motorenwerks Chemnitz an die Komponente.

„Um die Wettbewerbsfähigkeit der sächsischen Standorte weiter zu stärken, haben wir uns darauf verständigt, die Mehrkosten der Arbeitszeitverkürzung durch standortbezogene Kompensationsmaßnahmen auszugleichen. Auf dieser Basis werden wir die Produktivität in unseren Werken schrittweise um bis zu 30 Prozent steigern. Damit machen wie einmal mehr deutlich, dass sich soziale Verantwortung und Wirtschaftlichkeit bei Volkswagen nicht gegenseitig ausschließen“, erklärte Markenchef Ralf Brandstätter dazu.

Von Steffen Schmidt